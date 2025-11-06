Άρης: Έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Αμίν Νουά

Αναμφίβολα πρόκειται για μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τους «κίτρινους» βάσει του βιογραφικού του 28χρονου Γάλλου φόργουορντ αλλά και των στοιχείων που μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.

Η προφορική συμφωνία είναι δεδομένη και μάλιστα η ΚΑΕ Άρης προχώρησε στην επιβεβαίωσή της τονίζοντας ότι ο Αμίν Νουά θα φτάσει αύριο (7/11) στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για να ενταχθεί στην ομάδα με την προοπτική να κάνει ντεμπούτο στον εντός έδρας αγώνα με την Μπαχτσέσεχιρ στο πλαίσιο του Eurocup.

