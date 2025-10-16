Άρης: Εξοφλήθηκε το συντριπτικό μέρος του χρέους της ΚΑΕ προς το Δημόσιο

Η δέσμευση του επενδυτικού fund που ανέλαβε την ΚΑΕ Άρης περιλαμβάνει την ολοκληρωτική εξόφληση των χρεών της ΚΑΕ Άρης έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αυτό το πλάνο εκτελείται μέσα ευλάβεια κι αυτό αποδεικνύεται μέσα από την καταβολή ενός ποσού (τουλάχιστον) 1.65 εκατ. ευρώ και απομένει η καταβολή ενός αντίστοιχου της τάξης των 150.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ για να απαλλαγεί ολοκληρωτικά η ΚΑΕ από τον βραχνά των χρεών προς το Δημόσιο.

