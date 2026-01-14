Μενού

Άρης - Χαποέλ Ιερουσαλήμ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης υποδέχεται τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ απόψε (14/01) για την 7η αγωνιστική του Eurocup. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Άρης - Τσεντεβίτα
Στιγμιότυπο από το ματς Άρης - Τσεντεβίτα | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Άρης φιλοξενεί στο Nick Galis Hall τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ απόψε (14/01) για την 14η αγωνιστική του Eurocup με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Οι «κίτρινοι» χρειάζονται τη νίκη για να τερματίσουν όσο πιο ψηλά στον όμιλο και να προκριθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης ενώ στην προσπάθειά τους, θα έχουν τη βοήθεια του νεοαποκτηθέντα Κώστα Αντετοκούνμπο.

Απέναντι στον Άρη, η ομάδα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, με 16 νίκες στους τελευταίους 19 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και δέκα σερί νίκες στο Eurocup. Πρόσφατα μάλιστα, νίκησε με 15 πόντους διαφορά τη Χαποέλ Τελ Αβίβ (πρωτοπόρο στην Euroleague) ενώ στην τελευταία αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος ηττήθηκε από την Μακάμπι Τελ Αβίβ. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ