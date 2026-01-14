Άρης - Χαποέλ Ιερουσαλήμ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης φιλοξενεί στο Nick Galis Hall τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ απόψε (14/01) για την 14η αγωνιστική του Eurocup με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Οι «κίτρινοι» χρειάζονται τη νίκη για να τερματίσουν όσο πιο ψηλά στον όμιλο και να προκριθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης ενώ στην προσπάθειά τους, θα έχουν τη βοήθεια του νεοαποκτηθέντα Κώστα Αντετοκούνμπο.

Απέναντι στον Άρη, η ομάδα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, με 16 νίκες στους τελευταίους 19 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και δέκα σερί νίκες στο Eurocup. Πρόσφατα μάλιστα, νίκησε με 15 πόντους διαφορά τη Χαποέλ Τελ Αβίβ (πρωτοπόρο στην Euroleague) ενώ στην τελευταία αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος ηττήθηκε από την Μακάμπι Τελ Αβίβ.