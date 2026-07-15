Άρης: Η σταθερή στάση στο θέμα Τολιόπουλου και η απάντηση

Το Gazzetta έχει γράψει κατ’ επανάληψη ότι η περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου απασχολεί τον Άρη από την περασμένη άνοιξη καθώς επίσης και ότι οι «κίτρινοι» κατέληξαν σε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα για την απόκτησή του.
Όπως επίσης ότι είχαν αποφασίσει να μην παρεκκλίνουν ούτε κατ’ ελάχιστο από αυτά αξιολογώντας αντίστοιχα το κόστος της όλης υπόθεσης. Ξεκαθάρισαν επίσης ότι δεν έχουν την πρόθεση να εμπλακούν σε κάθε μορφή πλειστηριασμού, ανεξαρτήτως της έντονης επιθυμίας συνεργασίας με τον παίκτη.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- 11 Τούρκοι Influencer έκαναν διακοπές σε Σκιάθο και Σάμο «κερασμένες» από τον ΕΟΤ
- Ο Τάσος Τέλλογλου έχει εξιχνιάσει το πιο τρομακτικό fake news της ελληνικής πολιτικής
- Η Κάρα Ντελεβίν γίνεται η πρώτη ανοιχτά λεσβία που μπαίνει στο εξώφυλλο του Playboy
- Οι πιο επικίνδυνες πόλεις της Ευρώπης για το 2026
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.