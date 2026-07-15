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Άρης: Η σταθερή στάση στο θέμα Τολιόπουλου και η απάντηση

Ο Άρης δεν παρέκκλινε από την πρόταση που έχει καταθέσει στον Παναθηναϊκό αλλά και στον Βασίλη Τολιόπουλο για την απόκτησή του και περιμένει την απάντηση των «πράσινων».

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Βασίλης Τολιόπουλος
Ο βασίλης Τολιόπουλος | EUROKINISSI
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Το Gazzetta έχει γράψει κατ’ επανάληψη ότι η περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου απασχολεί τον Άρη από την περασμένη άνοιξη καθώς επίσης και ότι οι «κίτρινοι» κατέληξαν σε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα για την απόκτησή του.

Όπως επίσης ότι είχαν αποφασίσει να μην παρεκκλίνουν ούτε κατ’ ελάχιστο από αυτά αξιολογώντας αντίστοιχα το κόστος της όλης υπόθεσης. Ξεκαθάρισαν επίσης ότι δεν έχουν την πρόθεση να εμπλακούν σε κάθε μορφή πλειστηριασμού, ανεξαρτήτως της έντονης επιθυμίας συνεργασίας με τον παίκτη.

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