Άρης: Η σταθερή στάση στο θέμα Τολιόπουλου και η απάντηση

Το Gazzetta έχει γράψει κατ’ επανάληψη ότι η περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου απασχολεί τον Άρη από την περασμένη άνοιξη καθώς επίσης και ότι οι «κίτρινοι» κατέληξαν σε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα για την απόκτησή του.

Όπως επίσης ότι είχαν αποφασίσει να μην παρεκκλίνουν ούτε κατ’ ελάχιστο από αυτά αξιολογώντας αντίστοιχα το κόστος της όλης υπόθεσης. Ξεκαθάρισαν επίσης ότι δεν έχουν την πρόθεση να εμπλακούν σε κάθε μορφή πλειστηριασμού, ανεξαρτήτως της έντονης επιθυμίας συνεργασίας με τον παίκτη.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr