Τον Ιούνιο, ο ΕΟΤ αποφάσισε να επενδύσει στη σύγχρονη «διπλωματία των social media», φέρνοντας Τούρκους influencers για διακοπές στη Σάμο και τη Σκιάθο. Με στόχο να πειστούν οι γείτονες να έρθουν για τουρισμό, βλέποντας βιντεάκια στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, η «επιχείρηση προβολής» είχε πρώτη στάση, τη Σάμο, από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου, πέντε Τούρκοι δημιουργοί περιεχομένου πέρασαν ένα τετραήμερο στο νησί. Έφαγαν, ήπιαν, έκαναν τις βουτιές τους σε συνεργασία με την Περιφέρεια, και ανέβασαν το σχετικό υλικό μαζεύοντας γύρω στα 7,7 εκατομμύρια προβολές.

Δεύτερη στάση, Σκιάθος, λίγες μέρες μετά, τη σκυτάλη πήραν άλλοι έξι influencers (ανάμεσά τους και ένας YouTuber με 500.000 ακολούθους). Με τις ευλογίες του Δήμου και του Προξενείου, έβγαλαν τα απαραίτητα stories από τις παραλίες, γεύτηκαν τη φιλοξενία και χτύπησαν 10 εκατομμύρια προβολές.

Ο ΕΟΤ και οι τοπικοί φορείς κάλυψαν τα έξοδα για το «ταξίδι εξοικείωσης», οι influencers γεμίσαν τα προφίλ τους με καλοκαιρινό περιεχόμενο, και εμείς πλέον ελπίζουμε ότι τα εκατομμύρια likes και τα reels θα μεταφραστούν τελικά σε πραγματικές κρατήσεις και τουρίστες στα νησιά μας τους επόμενους μήνες.