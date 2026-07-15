Η Κάρα Ντελεβίν γίνεται η πρώτη ανοιχτά λεσβία που μπαίνει στο εξώφυλλο του Playboy

Η Κάρα Ντελεβίν έγινε το πρώτο μοντέλο στην ιστορία που αυτοπροσδιορίζεται ανοιχτά ως λεσβία και φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του Playboy.

Το εντυπωσιακό μοντέλο φόρεσε την εμβληματική στολή «λαγουδάκι», γεγονός που την καθιστά το πρώτο supermodel που κάνει εμφάνιση με αυτήν σε εξώφυλλο του Playboy, μετά την Kate Moss το 2014.

Η Ντελεβίν δήλωσε ότι η εμπειρία αυτή διέφερε από προηγούμενες γυμνές φωτογραφήσεις της, καθώς πραγματοποιήθηκε με τους δικούς της όρους.

«Έχω εμφανιστεί γυμνή και στο παρελθόν, σε φωτογραφήσεις και ταινίες. Όμως, πάντα ένιωθα κάπως άβολα -σαν να μειωνόμουν- όταν το έκανα για χάρη κάποιου άλλου· φυσικά, ήταν δική μου επιλογή και είχα συμφωνήσει, αλλά ποτέ δεν ένιωσα ότι αυτό μου έδινε δύναμη», είπε.

Cara Delevingne for Playboy Magazine - Summer 2026 pic.twitter.com/wQQX15RG5v — Magazine Covers ☀ (@_MagazineCovers) July 14, 2026

«Ποτέ δεν ένιωθα πιο άνετα με το σώμα μου και τη σεξουαλικότητά μου»

«Δεν ένιωθα και τόσο καλά μετά από αυτό. Όμως σήμερα πέρασα υπέροχα. Ποτέ δεν ένιωθα πιο άνετα με το σώμα μου και τη σεξουαλικότητά μου. Νιώθω ότι διανύω την καλύτερη φάση της ζωής μου ως γυναίκα και ως σεξουαλική οντότητα», πρόσθεσε.

Στο αφιέρωμα, η Ντελεβίν ανοίγεται πρώτη φορά για την ερωτική της ζωή, μετά την δήλωση της το 2026 ότι είναι περήφανη λεσβία. Συγκεκριμένα, μίλησε για τη σχέση της με τη Minke, τη σύντροφό της από το 2022, χαρακτηρίζοντας την «το πιο απίστευτο άτομο».

«Είμαστε κολλητές φίλες, φυσικά, ερωτικές σύντροφοι και όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν είχα ποτέ ξανά τέτοια σχέση, ούτε ένιωσα ποτέ τόσο κοντά σε κάποιον ή ότι με "βλέπουν" και με καταλαβαίνουν τόσο ουσιαστικά», δήλωσε.

Στο παρελθόν, το μοντέλο αυτοπροσδιοριζόταν ως πανσεξουαλική, ενώ τον Μάιο του 2026 ανακοίνωσε ότι είναι «περήφανη» λεσβία, ψιθυρίζοντάς το στη Rosalía ενώ φορούσε μικρόφωνο κατά τη διάρκεια της περιοδείας της τραγουδίστριας, «LUX World Tour».

«Αν δεν το ξέρετε ήδη, είμαι λεσβία και η αδυναμία μου παλαιότερα ήταν οι στρέιτ γυναίκες», είπε. «Επειδή δεν ήταν πραγματικά στρέιτ. Δεν νομίζω ότι κανείς είναι πραγματικά στρέιτ. Αυτό είναι το νόημα».