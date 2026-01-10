Άρης - Ηρακλής LIVE το ντέρμπι στο πρωτάθλημα μπάσκετ

Στο Αλεξάνδρειο φιλοξενείται το μεγάλο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, στην πρεμιέρα του δευτέρου γύρου. Άρης - Ηρακλής LIVE στις 15:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Άρης - Ηρακλής Livestreaming

Άρης - Ηρακλής LIVE

Ο Άρης προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό που ήταν η 500ή του σε 1.012 παιχνίδια στη Stoiximan GBL και έγινε η πρώτη ομάδα που έφτασε σε αυτόν τον αριθμό. Με την ήττα της περασμένης Κυριακής, οι «κίτρινοι» έκλεισαν τον πρώτο γύρο με εντός έδρας ρεκόρ 3-3, όπως ακριβώς στις δύο προηγούμενες σεζόν. Στο πρώτο μισό της κανονικής περιόδου είχαν μία νίκη παραπάνω από το αντίστοιχο διάστημα της περσινής σεζόν, με ένα περισσότερο παιχνίδι (5-7 φέτος, 4-7 πέρυσι).

Ο Ηρακλής από την πλευρά του πάει στο ντέρμπι μετά από δύο διαδοχικές, εντός έδρας νίκες επί του Πανιωνίου και του Περιστερίου. Ήταν δύο επιτυχίες τις οποίες στήριξε πρωτίστως στην άμυνα δεχόμενος 66 και 59 πόντους αντίστοιχα και δημιουργώντας διαφορές που ξεπέρασαν τους 20 από το πρώτο ημίχρονο. Με αυτές τις νίκες έκλεισε τον πρώτο γύρο στο 6-6 και δεν είναι σε αρνητικό συντελεστή σε αυτήν τη φάση του Πρωταθλήματος, για πρώτη φορά μετά την περίοδο 2003-04 (8-5).

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Άρης - Ηρακλής 15:30

Πανιώνιος - Κολοσσός 18:15

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

ΑΕΚ - Μύκονος 13:00

Καρδίτσα - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Περιστέρι 16:00

Μαρούσι - Προμηθέας 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 12-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Ηρακλής 6-6

7. Μύκονος 6-6

8. Άρης 5-7

---------------------------

9. Περιστέρι 5-7

10. Καρδίτσα 4-8

11. Κολοσσός 3-9

12. Μαρούσι 2-10

---------------------------

13. Πανιώνιος 1-11