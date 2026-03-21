Άρης - Καρδίτσα LIVE από το Αλεξάνδρειο για το μπάσκετ

Ο Άρης υποδέχεται σήμερα την Καρδίτσα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει σε τροχιά τετράδας. Άρης - Καρδίτσα LIVE στις 16:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Άρης - Καρδίτσα LIVE

Επιστροφή στη δράση για τον Άρη που δεν αγωνίστηκε το προηγούμενο σαββατοκύριακο λόγω της αναβολής του παιχνιδιού του με τον ΠΑΟΚ. Πριν από αυτήν σημείωσε πέντε συνεχόμενες νίκες στο Πρωτάθλημα καθώς η τελευταία ήττα του ήταν εκείνη από τον Ολυμπιακό στις 4 Ιανουαρίου. Είναι κάτι που έκανε για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 10 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που είχε πέντε διαδοχικές νίκες πρωταθλήματος ήταν από τις 26 Νοεμβρίου μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2016.

Η Καρδίτσα πήρε βαθμολογική ανάσα με τη νίκη της επί της Μυκόνου Betsson, με την οποία έδωσε τέλος στο σερί των οχτώ ηττών που μέτρησε από τις 28 Δεκεμβρίου μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου. Η θεσσαλική ομάδα δεν έχει καταφέρει να σημειώσει σερί νικών στο φετινό πρωτάθλημα καθώς οι τέσσερις προηγούμενες επιτυχίες της, ακολουθήθηκαν από ήττες.