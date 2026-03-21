Άρης - Καρδίτσα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Συνέχεια στο νικηφόρο σερί του θέλει να δώσει ο Άρης ώστε να «πατήσει» στην τετράδα της βαθμολογίας, κόντρα στην επικίνδυνη Καρδίτσα που όμως ακόμη δεν έχει πάρει εκτός έδρας νίκη. Η αναμέτρηση Άρης - Καρδίτσα αρχίζει στις 16:30 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ ενώ θα υπάρχει ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Επιστροφή στη δράση για τον Άρη που δεν αγωνίστηκε το προηγούμενο σαββατοκύριακο λόγω της αναβολής του παιχνιδιού του με τον ΠΑΟΚ. Πριν από αυτήν σημείωσε πέντε συνεχόμενες νίκες στο Πρωτάθλημα καθώς η τελευταία ήττα του ήταν εκείνη από τον Ολυμπιακό στις 4 Ιανουαρίου. Είναι κάτι που έκανε για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 10 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που είχε πέντε διαδοχικές νίκες πρωταθλήματος ήταν από τις 26 Νοεμβρίου μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2016.

Η Καρδίτσα πήρε βαθμολογική ανάσα με τη νίκη της επί της Μυκόνου Betsson, με την οποία έδωσε τέλος στο σερί των οχτώ ηττών που μέτρησε από τις 28 Δεκεμβρίου μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου. Η θεσσαλική ομάδα δεν έχει καταφέρει να σημειώσει σερί νικών στο φετινό πρωτάθλημα καθώς οι τέσσερις προηγούμενες επιτυχίες της, ακολουθήθηκαν από ήττες.