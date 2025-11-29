Μενού

Άρης - Λάρισα 2-1: Γκολ στην εκπνοή του χρόνου από τον Ντούντου

Ο Άρης παίρνει μεγάλη νίκη επικρατώντας της ΑΕΛ Novibet με 2-1 με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα από τον Ντούντου.

Reader symbol
Newsroom
Άρης - ΑΕΛ
Άρης - ΑΕΛ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Μετά από 7 αγωνιστικές, ο Άρης γεύτηκε ξανά το νέκταρ της νίκης στο θρίλερ του «Κλ. Βικελίδης» με την ΑΕΛ Novibet να ισοφαρίζει στο 95', αλλά ο Ντούντου στο 98' έδωσε το πολύτιμο τρίποντο με 2-1! Γκολ κι ο Μορόν!

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ