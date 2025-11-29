Άρης - Λάρισα 2-1: Γκολ στην εκπνοή του χρόνου από τον Ντούντου

Μετά από 7 αγωνιστικές, ο Άρης γεύτηκε ξανά το νέκταρ της νίκης στο θρίλερ του «Κλ. Βικελίδης» με την ΑΕΛ Novibet να ισοφαρίζει στο 95', αλλά ο Ντούντου στο 98' έδωσε το πολύτιμο τρίποντο με 2-1! Γκολ κι ο Μορόν!
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης φούρνων που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Βουλιαγμένης
- Στην Αγιά Σοφιά είδαμε το πιο απρόσμενο γκράφιτι της ιστορίας
- Σοβαρές αποκαλύψεις για τον θάνατο φοιτητή από κολώνα στη Λάρισα: Γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα
- Αγελάδα βλέπει χιόνι για πρώτη φορά και τρελαίνει τα social: «Δεν ξανατρώω ποτέ μπριζόλα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.