Άρης - Λεβαδειακός 2-2: Με «σφεντόνα» στις καθυστερήσεις απέτρεψε την ήττα ο Κωστής

Με…buzzer beater του Ιωάννη Κωστή στο 93' ο Λεβαδειακός απέσπασε ισοπαλία (2-2) στο «Κλ. Βικελίδης» απέναντι στον αυτοκαταστροφικό Άρη και διατήρησε την απόσταση ασφαλείας από τους «κίτρινους».

Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο «κεραυνός» του Ούρος Ράτσιτς θα έδινε τη νίκη στον Άρη και θα τον κρατούσε ζωντανό στον στόχο της πεντάδας, ένα τραγικό λάθος της άμυνας και μια τρομερή ενέργεια από τον Κωστή κράτησαν ζωντανό τον Λεβαδειακό.

