Άρης - Λεβαδειακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο «Κλ. Βικελίδης» στη Θεσσαλονίκη εκεί που Άρης υποδέχεται τον Λεβαδειακό, ανοίγει το πρόγραμμα της Κυριακής στην 18η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση Άρης - Λεβαδειακός κάνει σέντρα στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Σε όλες τις αναμετρήσεις που έχουν δώσει οι δύο ομάδες, και στις δύο έδρες, σε επίπεδο Super League έχει σημειωθεί γκολ, αφού οι έξι συνολικά ισοπαλίες που μετρούν στις 31 μεταξύ τους αναμετρήσεις είναι όλες με σκορ 1-1.

Η ευρύτερη νίκη του Άρη επί του Λεβαδειακού είναι το 4-0 της σεζόν 2013-14, ενώ οι τρεις από τις δέκα νίκες του είναι με σκορ 2-1. Από την άλλη πλευρά, η μοναδική νίκη του Λεβαδειακού στη Θεσσαλονίκη επί του Άρη σημειώθηκε τη σεζόν 1989-90 με 1-0 (59’ Λεμονής).

Ο Άρης μετρά τέσσερις νίκες στα ισάριθμα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του με τον Λεβαδειακό —τρία για το πρωτάθλημα και ένα για το Κύπελλο Ελλάδος— και μάλιστα στα τρία από αυτά δεν έχει δεχθεί γκολ.

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός - Βόλος 1-0

Αστέρας - ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Άρης - Λεβαδειακός 16:00

ΟΦΗ - Παναιτωλικός 18:00

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 19:30

Αναβλ.: Κηφισιά - ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Super League

1. ΑΕΚ 44 - 18 αγ.

2. Ολυμπιακός 42 - 17 αγ.

3. ΠΑΟΚ 41 - 17 αγ.

4. Λεβαδειακός 34 - 17 αγ.

-------------------------

5. Παναθηναϊκός 25 - 16 αγ.

6. Βόλος 25 - 18 αγ.

7. Άρης 21 - 17 αγ.

8. Κηφισιά 19 - 17 αγ.

-------------------------

9. Ατρόμητος 16 - 17 αγ.

10. ΑΕΛ 16 - 18 αγ.

11. Παναιτωλικός 15 - 17 αγ.

12. ΟΦΗ 15 - 16 αγ.

13. Αστέρας 13 - 17 αγ.

14. Πανσερραϊκός 8 - 18 αγ.