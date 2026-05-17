Άρης - Λεβαδειακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η 5η θέση της φετινής Super League κρίνεται σήμερα στο «Κλ. Βικελίδης» όπου ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδειακό με τις δύο ομάδες να τις χωρίζουν τρεις βαθμοί. Η αναμέτρηση Άρης - Λεβαδειακός αρχίζει στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Ισόπαλα έχουν ολοκληρωθεί και τα τρία μεταξύ τους παιχνίδια. Οι δύο αναμετρήσεις τους στην Βοιωτία ήταν στο 1-1, ενώ στην Θεσσαλονίκη για την 18η αγωνιστική τελείωσαν το παιχνίδι με 2-2. Μαζί με την αναμέτρηση τους για την 23η αγωνιστική του περσινού πρωταθλήματος, όπου ο Λεβαδειακός επικράτησε στην έδρα του με 4-1, η ομάδα της Βοιωτίας τρέχει ένα αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων απέναντι στον Άρη.
Αυτή η ισοπαλία με 2-2 ήρθε μετά από τέσσερις νίκες που είχε ο Άρης στα ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια του με τον Λεβαδειακό -τρία για το πρωτάθλημα και ένα για το Κύπελλο Ελλάδος- και μάλιστα στα τρία από αυτά δεν έχει δεχθεί γκολ.
Οι νίκες του Άρη έχουν επιτευχθεί με έξι διαφορετικά σκορ, με το 2-1 και το 3-0 να εμφανίζονται από τρεις φορές και το 1-0 και το 2-0 από δύο. Υπάρχουν ακόμη τα σκορ 4-0 και 3-1. Η μοναδική νίκη του Λεβαδειακού είναι με 1-0, ενώ οι δύο ισοπαλίες είναι με 1-1 και η άλλη με 2-2.
Η βαθμολογία των πλέι οφ (5-8)
5. Λεβαδειακός 31
6. Άρης 28
7. ΟΦΗ 20
8. Βόλος 17
- «Πάλι κουβά»: Η όλα τα λεφτά πρώτη δήλωση του Akyla μετά τη λήξη του Τελικού της Eurovision 2026
- Eurovision 2026 - Τελικός: Νικήτρια η Βουλγαρία - Στην 10η θέση η Ελλάδα με τον Akyla
- Eurovision 2026: Πώς οι βαθμοί των επιτροπών κράτησαν χαμηλά τον Akyla και την Ελλάδα
- Χάρρυ Κλυνν: Ο κωμικός - προφήτης που ήταν πιο μεγάλος από την ίδια τη ζωή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.