Άρης - Λεβαδειακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η 5η θέση της φετινής Super League κρίνεται σήμερα στο «Κλ. Βικελίδης» όπου ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδειακό με τις δύο ομάδες να τις χωρίζουν τρεις βαθμοί. Η αναμέτρηση Άρης - Λεβαδειακός αρχίζει στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ισόπαλα έχουν ολοκληρωθεί και τα τρία μεταξύ τους παιχνίδια. Οι δύο αναμετρήσεις τους στην Βοιωτία ήταν στο 1-1, ενώ στην Θεσσαλονίκη για την 18η αγωνιστική τελείωσαν το παιχνίδι με 2-2. Μαζί με την αναμέτρηση τους για την 23η αγωνιστική του περσινού πρωταθλήματος, όπου ο Λεβαδειακός επικράτησε στην έδρα του με 4-1, η ομάδα της Βοιωτίας τρέχει ένα αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων απέναντι στον Άρη.

Αυτή η ισοπαλία με 2-2 ήρθε μετά από τέσσερις νίκες που είχε ο Άρης στα ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια του με τον Λεβαδειακό -τρία για το πρωτάθλημα και ένα για το Κύπελλο Ελλάδος- και μάλιστα στα τρία από αυτά δεν έχει δεχθεί γκολ.

Οι νίκες του Άρη έχουν επιτευχθεί με έξι διαφορετικά σκορ, με το 2-1 και το 3-0 να εμφανίζονται από τρεις φορές και το 1-0 και το 2-0 από δύο. Υπάρχουν ακόμη τα σκορ 4-0 και 3-1. Η μοναδική νίκη του Λεβαδειακού είναι με 1-0, ενώ οι δύο ισοπαλίες είναι με 1-1 και η άλλη με 2-2.

Η βαθμολογία των πλέι οφ (5-8)

5. Λεβαδειακός 31

6. Άρης 28

7. ΟΦΗ 20

8. Βόλος 17