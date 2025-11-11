Άρης - Μπαχτσεσεχίρ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης αντιμετωπίζει στο Nick Galis Hall τη Μπαχτσέσεχιρ απόψε (11/11) για την 7η αγωνιστική του Eurocup με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μπορεί να υπολογίζει στον νεαποκτηθέντα Αμίν Νουά, καθώς ο 28χρονος Γάλλος φόργουορντ θα βρίσκεται στη 12αδα των «κίτρινων».

Η τουρκική ομάδα είναι πρωτοπόρος στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης και ένα εκ των φαβορί για τον τίτλο.

Την περασμένη αγωνιστική οι «κίτρινοι» επικράτησαν της Σλασκ εντός έδρας με 85-78.