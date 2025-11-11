Μενού

Άρης - Μπαχτσεσεχίρ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης υποδέχεται τη Μπαχτσεσεχίρ απόψε (11/11) για την 7η αγωνιστική του Eurocup. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Άρης - Σλασκ
Φάση από το ματς Άρης - Σλασκ | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Άρης αντιμετωπίζει στο Nick Galis Hall τη Μπαχτσέσεχιρ  απόψε (11/11) για την 7η αγωνιστική του Eurocup με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μπορεί να υπολογίζει στον νεαποκτηθέντα Αμίν Νουά, καθώς ο  28χρονος Γάλλος φόργουορντ θα βρίσκεται στη 12αδα των «κίτρινων». 

Η τουρκική ομάδα είναι πρωτοπόρος στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης και ένα εκ των φαβορί για τον τίτλο.

Την περασμένη αγωνιστική οι «κίτρινοι» επικράτησαν της Σλασκ εντός έδρας με 85-78.

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ