Άρης - Μπαχτσεσεχίρ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης αντιμετωπίζει στο Nick Galis Hall τη Μπαχτσέσεχιρ απόψε (11/11) για την 7η αγωνιστική του Eurocup με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.
Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μπορεί να υπολογίζει στον νεαποκτηθέντα Αμίν Νουά, καθώς ο 28χρονος Γάλλος φόργουορντ θα βρίσκεται στη 12αδα των «κίτρινων».
Η τουρκική ομάδα είναι πρωτοπόρος στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης και ένα εκ των φαβορί για τον τίτλο.
Την περασμένη αγωνιστική οι «κίτρινοι» επικράτησαν της Σλασκ εντός έδρας με 85-78.
- Οι έκτακτες αλλαγές στον Τσουρό με στόχο την τηλεθέαση και τα νεύρα στην Τσολάκη λόγω... Κωστόπουλου
- Πώς θα είναι ο άνθρωπος το 2050 - Σοκαριστική εικόνα τεχνητής νοημοσύνης
- Λιάγκας για απουσία Νότη Σφακιανάκη από την κηδεία της Κίλι: «Αστείο αυτό το περί μέσης που πόναγε»
- Αλίκη Βουγιουκλάκη: Αντιδρά η Έφη Πίκουλα για την ταινία που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.