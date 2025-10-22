Άρης: Νέο πρόβλημα με Καντεβέρε, υποβάλλεται σε εξετάσεις

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε απουσίασε σημαντικό διάστημα από τις αγωνιστικές δραστηριότητες του Άρη και μόλις στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα. Στη σημερινή (22/10) επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις τραυματίστηκε στο γόνατο και θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Σε πρώτη φάση η ΠΑΕ Άρης σημείωσε ότι… «ο Τίνο Καντεβέρε, που τραυματίστηκε στο γόνατο (κάκωση) στη διάρκεια της σημερινής προπόνησης, θα κάνει μαγνητική, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του».

