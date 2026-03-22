Άρης - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Άρης υποδέχεται σήμερα (22/03) τον ΟΦΗ για την 26η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports 2.
Οι «κίτρινοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες την περασμένη αγωνιστική και βρίσκονται στην έκτη θέση της βαθμολογίας με 30 βαθμούς.
Έναν βαθμό λιγότερο έχουν οι Κρητικοί, που ηττήθηκαν στο Παγκρήτιο με το βαρύ 0-3 από τον Ολυμπιακό.
Super League: Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής (τελευταία κανονικής περιόδου)
Κυριακή 22 Μαρτίου (όλα τα ματς στις 19:00)
- Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός
- ΑΕΚ - Κηφισιά
- Άρης - ΟΦΗ
- Βόλος - ΠΑΟΚ
- Λεβαδειακός - Ατρόμητος
- Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet
- Παναιτωλικός - Πανσερραϊκό
Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής
- ΠΑΟΚ 57
- Ολυμπιακός 57
- AEK 57
- Παναθηναϊκός 46
- Λεβαδειακός 39
- Άρης 30
- Ατρόμητος 29
- ΟΦΗ 29
- Βόλος 28
- Κηφισιά 27
- Παναιτωλικός 25
- ΑΕΛ Novibet 22
- Αστέρας Τρίπολης 17
- Πανσερραϊκός 16
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.