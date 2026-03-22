Άρης - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Άρης κόντρα στον ΟΦΗ σήμερα (22/03) για την 26η - και τελευταία - αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Άρης - ΟΦΗ
Στιγμιότυπο από ματς Άρης - ΟΦΗ | Eurokinissi/AΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Άρης υποδέχεται σήμερα (22/03) τον ΟΦΗ για την 26η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports 2.

Οι «κίτρινοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες την περασμένη αγωνιστική και βρίσκονται στην έκτη θέση της βαθμολογίας με 30 βαθμούς.

Έναν βαθμό λιγότερο έχουν οι Κρητικοί, που ηττήθηκαν στο Παγκρήτιο με το βαρύ 0-3 από τον Ολυμπιακό.

Super League: Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής (τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου (όλα τα ματς στις 19:00)

  • Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός 
  • ΑΕΚ - Κηφισιά
  • Άρης - ΟΦΗ
  • Βόλος - ΠΑΟΚ
  • Λεβαδειακός - Ατρόμητος
  • Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet
  • Παναιτωλικός - Πανσερραϊκό

Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

  1. ΠΑΟΚ 57
  2. Ολυμπιακός 57
  3. AEK 57
  4. Παναθηναϊκός 46
  5. Λεβαδειακός 39
  6.  Άρης 30
  7. Ατρόμητος 29
  8. ΟΦΗ 29
  9. Βόλος 28
  10. Κηφισιά 27
  11. Παναιτωλικός 25
  12. ΑΕΛ Novibet 22
  13. Αστέρας Τρίπολης 17
  14. Πανσερραϊκός 16

