Άρης - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Άρης υποδέχεται σήμερα (22/03) τον ΟΦΗ για την 26η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports 2.

Οι «κίτρινοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες την περασμένη αγωνιστική και βρίσκονται στην έκτη θέση της βαθμολογίας με 30 βαθμούς.

Έναν βαθμό λιγότερο έχουν οι Κρητικοί, που ηττήθηκαν στο Παγκρήτιο με το βαρύ 0-3 από τον Ολυμπιακό.

Super League: Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής (τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου (όλα τα ματς στις 19:00)

Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός

ΑΕΚ - Κηφισιά

Άρης - ΟΦΗ

Βόλος - ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - Ατρόμητος

Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκό

Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ 57 Ολυμπιακός 57 AEK 57 Παναθηναϊκός 46 Λεβαδειακός 39 Άρης 30 Ατρόμητος 29 ΟΦΗ 29 Βόλος 28 Κηφισιά 27 Παναιτωλικός 25 ΑΕΛ Novibet 22 Αστέρας Τρίπολης 17 Πανσερραϊκός 16