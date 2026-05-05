Βίντεο ντοκουμέντο από τον ντελιβερά που έριχνε πέτρες στον κόσμο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση με τον 28χρονο διανομέα που πέταγε πέτρες σε αμέριμνους περαστικούς, κυρίως γυναίκες, στα βόρεια προάστια, ενώ κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 6 άτομα.

Ο διανομέας βρέθηκε ενώπιον εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίστηκε βαρύ κατηγορητήριο για σωματικές βλάβες, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες δρούσε για 15 ημέρες προτού η αστυνομία της Κηφισιάς τον συλλάβει.

Βίντεο που ήρθε στο φως καταγράφει την στιγμή που πετάει πέτρα σε μια άτυχη γυναίκα που περπατούσε στο πεζοδρόμιο με τον σκύλο της, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένα δόντια.

Ο δράστης ακολουθούσε παρόμοιο μοτίβο σε όλες τις επιθέσεις του: φορώντας τον μανδύα του διανομέα κυκλοφορούσε με την μοτοσυκλέτα του και όταν συναντούσε γυναίκα που περπατούσε μόνη της και μάλιστα σε πιο απομονωμένους δρόμους, πραγματοποιούσε επίθεση. Ανάμεσα στα θύματα του ήταν και ένα ανήλικο κορίτσι.

Ένα δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ALPHA, καταγράφει τον 28χρονο να κυκλοφορεί με την μοτοσυκλέτα και να ρίχνει πέτρα σε μια άλλη γυναίκα υπό το φως της ημέρας.

Ο σύζυγος του θύματος αναφέρει στο ίδιο μέσο ότι φέρει τραύματα στο στόμα από την ρίψη πέτρας που φέρεται να πραγματοποίησε ο διανομέας.