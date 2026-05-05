Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Το θανατηφόρο τροχαίο που «όπλισε» το χέρι του δράστη - Εκτέλεση με 4 σφαίρες

Παγωμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση ενός 20χρονου από έναν 54χρονο, με τέσσερις πυροβολισμούς.

Ο δράστης - που παραδόθηκε στις Αρχές μετά το έγκλημα - θεωρούσε το θύμα ως υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα που είχε συμβεί το 2023.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του neakriti.gr, tο περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (05/05), όταν ο δράστης φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο όχημα του νεαρού στην περιοχή της Αμμουδάρας.

Ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο ο 54χρονος έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές στο θώρακα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Λίγη ώρα μετά, ο δράστης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε, ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου.

Το θανατηφόρο τροχαίο και οι απειλές

Ο 54χρονος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του τον Νοέμβριο του 2023, μετά από σοβαρό τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο ανήλικος, που επέβαινε σε όχημα με οδηγό τον σημερινό θύμα, είχε τραυματιστεί βαριά όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Παρά τη μάχη που έδωσε επί 19 ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος δεν είχε καταφέρει να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού του, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές, καθώς φέρεται να είχε απειλήσει με όπλο τον ίδιο νεαρό μετά το τροχαίο.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, από το περιβάλλον του θύματος, υποστηρίζεται ότι δεχόταν πολύ συχνά απειλές από το περιβάλλον του δράστη και από τον ίδιο τον δράστη, ενώ πριν ένα χρόνο περίπου είχε υποβάλλει και μήνυση, τον είχε πλησιάσει με κουκούλα και τον χτυπήσει.

Οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας διερευνώνται, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.