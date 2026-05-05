Airbnb: Η πολύ κρίσιμη ειδοποίηση που έστειλε η ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η ΑΑΔΕ από σήμερα (05/05 ) ξεκίνησε να στέλνει ειδοποιήσεις για αδήλωτα ή ανακριβώς δηλωμένα εισοδήματα παρελθόντων ετών για εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Οι ειδοποιήσεις ενημερώνουν τους πολίτες ότι μετά από διασταυρώσεις που έγιναν μεταξύ της ΑΑΔΕ και των ψηφιακών πλατφορμων τύπου Airbnb - Booking - Vrbo, βρίσκουν να έχουν δηλωθεί λιγότερα εισοδήματα στην φορολογική δήλωση από την πληροφορία που τους έχουν δώσει οι πλατφόρμες.

Αυτό πρακτικά συνέβη διότι η συντριπτική πλειονότητα των ιδιωτών δήλωνε ως εισόδημα τα χρήματα που τελικά κατέληγαν στον τραπεζικό τους λογαριασμό, δηλαδή μετά την παρακράτηση της προμήθειας των πλατφορμών.

Όμως αυτό δεν είναι φορολογικά σωστό.

Για τους ιδιώτες που εκμισθώνουν ακίνητα μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (καθαριότητα κατά τη διαμονή, μεταφορές, πρωινό κ.λπ.), το εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία και σε αυτή την κατηγορία δεν επιτρέπεται η έκπτωση εξόδων όπως οι προμήθειες από τις πλατφόρμες.

Έσοδο θεωρείται το συνολικό ποσό που πλήρωσε ο επισκέπτης, πριν από οποιαδήποτε προμήθεια Airbnb, Booking ή άλλης πλατφόρμας – και όχι το καθαρό ποσό που εισπράχθηκε.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες διαβιβάζουν πλέον αναλυτικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ, τα οποία περιλαμβάνουν:

το συνολικό ποσό του μισθώματος,

τον ΑΜΑ ή το ΕΣΛ του ακινήτου,

τη χρονική περίοδο της μίσθωσης.

Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει αυτά τα ποσά με όσα δηλώθηκαν στα έντυπα Ε1 και Ε2 και στην πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων .

Όταν διαπιστώνεται ότι δηλώθηκε μικρότερο ποσό, προκύπτει ανακριβής δήλωση εισοδήματος.

Όσοι έλαβαν σχετική ειδοποίηση καλούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως την ημερομηνία που αναφέρει η ειδοποίηση για τα έτη που εντοπίστηκε απόκλιση, με βάση τα στοιχεία που έχει αποστείλει η ίδια η πλατφόρμα στην ΑΑΔΕ .

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί τροποποιητική δήλωση ο φορολογούμενος για την ίδια προθεσμία έχει την δυνατότητα να ενημερώσει για ποιο λόγο θεωρεί ότι το εισόδημα που έχω δηλώσει είναι σωστό με τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία.

Σε διαφορετική περίπτωση η υπόθεση θα πάει αυτομάτως προς φορολογικό έλεγχο .