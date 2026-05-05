Η θλιβερή ηδονή του να σχολιάζεις το σώμα του άλλου

Πολλές φορές παίζω ένα παιχνίδι. Όταν βλέπω το ποστάρισμα ενός κειμένου στο Facebook ή ενός βίντεο στο TikTok μπαίνω στη διαδικασία να μαντέψω τα σχόλια που έχουν γραφεί από κάτω. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων πέφτω μέσα. Δεν είμαι καθόλου περήφανος γι’ αυτό. Μάλλον έχω περάσει περισσότερο χρόνο από ό,τι χρειάζεται στο ίντερνετ. Αλλά, ναι, πέφτω μέσα.

Χθες έβαζα τις εγκεφαλικές μου λειτουργίες για ύπνο χαζεύοντας στο TikTok reels μερικών δευτερολέπτων. Σε ένα εξ αυτών, ένας τύπος είχε βγάλει την μπλούζα του και βάραγε έναν πυγμαχικό σάκο. Τα σχόλια για τα -λίγο παραπάνω κιλά του- ήταν δεδομένα. Ήταν τρομερό ότι μπορούσα να μαντέψω ακόμα και τις λέξεις που θα χρησιμοποιούσαν.

Πώς να νιώθεις άραγε όταν εκατοντάδες άνθρωποι σχολιάζουν το σώμα σου;

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και το διαρκές bullying

Κάποιοι απλά έκραζαν για «πατσοκοίλια» και λοιπά ωραία. Κάποιοι άλλοι πάλι ήταν πιο καλόβολοι και έπαιρναν ρόλο συμβουλάτορα. «Πολύ καλός, λίγα κιλά να χάσεις μόνο». Γενικότερα παρατηρώ μία αδιανόητη ικανοποίηση πάνω στον σχολιασμό του σώματος του εν λόγω Influencer.

Εξάλλου, τα κιλά που είχε βάλει πριν κάποιον καιρό ένας άλλος influencer, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, είχαν γίνει content μέσα στο content. Ο ίδιος συχνά-πυκνά προσπαθούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, συχνά και με ωραίο τρόπο, αλλά τι σημασία έχει αυτό. Όταν σχολιάζεις τα κιλά του απέναντι, μικρή σημασία έχει ο απέναντι.

Αλέξανδρος Κοψιάλης | NDP

Εδώ που τα λέμε, το να σχολιάσεις την εμφάνιση κάποιου στην εποχή της εικόνας είναι και ο πιο εύκολος να τον πληγώσεις. Γιατί πράγματι, τα σχόλια για την εμφάνιση των ανθρώπων που εκτίθενται ποικολοτρόπως στα social media μπορούν να γίνουν πολύ πληγωτικά. Ούτως ή άλλως, οι πλατφόρμες σχολίων είναι ένας χώρος μίας διαρκούς και απεγνωσμένης αποζήτησης προσοχής.

Και μην μείνουμε μόνο στα παραπανίσια κιλά. Υπάρχουν αμέτρητες φορές που έχω πετύχει ανθρώπους να σχολιάζουν αδύνατα σώματα. Πολλές φορές ψάχνοντας να βρουν έναν έμμεσο τρόπο να κάνουν look down. Να δείξουν δηλαδή αυτή τη νέου τύπου περιφρόνηση που συνδέεται δήθεν με το νοιάξιμο.

Όχι ακριβώς «νέου τύπου» δηλαδή. Από παλιά τα σχόλια αυτά προσπαθούσαν να κρύψουν την αγένειά του/το κόμπλεξ τους πίσω από το νοιάξιμο. Για εσένα το λέει ότι έχεις παχύνει, δεν το λέει για να νιώσει καλύτερα με τον εαυτό του. Για το καλό σου λέει «φάε τίποτα θα πέσεις κάτω», όχι για κάποιον άλλο λόγο.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, τα σχόλια είχαν πέσει βροχή για την Κλόε Καρντάσιαν που είχε ανεβάσει μία φωτογραφία με μαγιό και έμοιαζε «εμφανώς αδυνατισμένη». «Δίχασε», έλεγαν τα ρεπορτάζ της εποχής, με την εμφάνισή της.

Το body positivity που βούλιαξε στην υποκρισία του

Και η αλήθεια είναι ότι το περίφημο body positivity που κατέκλυσε για λίγο καιρό χώρους μόδας και τηλεοπτικά reality, βούλιαξε υπό το βάρος της ίδιας του της υποκρισίας. Συχνά γιατί όσοι το πρέσβευαν, το ξέχναγαν κατευθείαν μόλις έκλεινε η κάμερα. Κυρίως όμως γιατί η αγορά του να γίνεσαι η τελειότερη εκδοχή του εαυτού σου είναι απείρως πιο κερδοφόρα.

Ούτως ή άλλως, η βιομηχανία της ομορφιάς έχει γίνει τόσο πολύ αυτοσκοπός που οι άνθρωποι προσπαθούν να δείχνουν όμορφοι, πιο πολύ για να δείξουν ότι είναι πλούσιοι, σύμφωνοι με τα κοινωνικά στάνταρ, παρά σεξουαλικά ελκυστικοί.

Κάπως μέσα σε αυτή την εκδοχή του υγιεινισμού και της ακραίας αυστηρότητας στο κομμάτι των προτύπων ομορφιάς, το να έχεις παραπάνω κιλά, το να μην είσαι φέτες, το να έχεις ρυτίδες στο μέτωπο ή να έχεις χάσει το hairline σου αντιμετωπίζεται ως κάτι απεχθές και κοινωνικά κατακριτέο. Σαν να μην ακολουθείς βασικές κοινωνικές συμβάσεις. Σαν να είσαι Ιούλιο στο τρόλεϊ χωρίς αποσμητικό ας πούμε.

Το θέμα εν προκειμένω είναι άλλο. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε τι πάει τόσο στραβά στη ζωή μας, ώστε από όλα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στη ζωή, εμείς ασχολούμαστε με την κοιλιά του απέναντι.