Άρης - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Τον κυπελλούχο ΟΦΗ, υποδέχεται σήμερα ο Άρης για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ (5-8) της Super League. Άρης - ΟΦΗ παίζουν στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Πέντε φορές έχουν βρεθεί αντιμέτωπες οι δύο ομάδες σε αναμετρήσεις για τα Playoffs της Super League και στις δύο έδρες, με τον Άρη να έχει τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία. Στην έδρα του έχει επικρατήσει και τις δύο φορές του ΟΦΗ, με 3-1 στις 6 Ιουνίου 2020 και με 2-0 στις 5 Απριλίου 2025.

Τη φετινή σεζόν, ο ΟΦΗ επικράτησε και στις δύο αναμετρήσεις για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αρχικά με 3-0 στο Ηράκλειο στις 4 Οκτωβρίου 2025 και με 2-0 στη Θεσσαλονίκη στις 22 Μαρτίου 2026 για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Άρης επικράτησε με 2-0 στην αναμέτρηση της προηγούμενης εβδομάδας στο Ηράκλειο και αυτή είναι η τέταρτη νίκη του επί του ΟΦΗ στις δέκα τελευταίους αναμετρήσεις και στις δύο έδρες. Μάλιστα οι δύο είναι εντός και οι άλλες δύο εκτός έδρας. Ο ΟΦΗ στις δύο τελευταίες του επισκέψεις στην έδρα του Άρη πήρε δύο νίκες με 2-0.

Η βαθμολογία των πλέι οφ (5-8)

5. Λεβαδειακός 25

6. Άρης 22

7. ΟΦΗ 20

8. Βόλος 17