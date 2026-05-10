Metallica: Βίντεο από την «εξέδρα» χωρίς εισιτήριο - Έξω από το ΟΑΚΑ όσοι βρέθηκαν «στην απ'έξω»

Μπορεί το στάδιο του ΟΑΚΑ να συγκέντρωσε 80.000 άτομα για τους Metallica, αλλά δεν ήταν μόνο 80.000 αυτοί που ήθελαν να ακούσουν το θρυλικό συγκρότημα.

Είτε γιατί δεν πρόλαβαν εισιτήρια, είτε γιατί δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν οικονομικά, αρκετοί ήταν αυτοί που «έμειναν απ'έξω»...στην κυριολεξία.

Βίντεο του Orange Press Agency δείχνει εκατοντάδες φανς έξω από το στάδιο, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το βράδυ, φορώντας τα Metallica μπλουζάκια τους, έχοντας μαζί τους τις μπύρες τους, κάποια σνακ και περίσσιο κέφι, έζησαν και αυτοί τη συναυλία με το ίδιο -ή και περισσότερο- πάθος.

Χόρεψαν σε ρυθμούς Master of Papets και...Ζορμπά. Άλλοι, κυρίως νεότεροι, έβρισκαν υψηλότερα σημεία να σκαρφαλώσουν, και «έκλεβαν» ματιές από τις οθόνες που είχαν στηθεί εντός του σταδίου και απολάμβαναν τα φωτορρυθμικά και τις φλόγες. «Σύμμαχός» τους ήταν τα τρομακτικά υψηλά ντεσιμπέλ του ηχοσυστήματος που είχαν στήσει οι διοργανωτές και η παραγωγή, που έκαναν τον ήχο της συναυλίας να ακούγεται κρυστάλλινα και στο εξωτερικό του σταδίου. Παρά τις ελπίδες ότι θα ανοίξουν οι πύλες προς το τέλος του live -όπως γινόταν πολλές φορές στο παρελθόν- κάτι τέτοιο δεν συνέβη και αμέσως μετά τη λήξη της συναυλίας, έγιναν ένα με όσους έφευγαν.

