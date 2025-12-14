Άρης - Ολυμπιακός 0-0: Μοιράστηκαν βαθμό και...αποβολές

Ο Ολυμπιακός άφησε δύο βαθμούς στη Θεσσαλονίκη καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τον Άρη στο «Κλ.Βικελίδης». Το ματς σημαδεύτηκε από μία αποβολή για κάθε ομάδα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν τον Ντάνι Γκαρθία στο 51' και οι γηπεδούχοι τον Φαντιγκά στο 61ο λεπτό.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη νίκη στην ευκαιρία του Έσε από πάσα του Μουζακίτη στο 87'.

Μια… δημιουργική ασάφεια

Αυτή χαρακτήρισε τις δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο, όπως μεταδίδει το gazzetta.gr. Ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα στα πόδια του επιδιώκοντας το άνοιγμα της αντίπαλης άμυνας από τα άκρα με διαρκείς απομονώσεις των Στρεφέτσα-Μαρτίνς, αλλά δεν είχε φρεσκάδα, ένταση και ταχύτητα στο παιχνίδι του. Ο πρώτος ήταν αποτελεσματικός σε όλα πλην της τελικής πάσας. Ο δεύτερος είχε τη σπουδαιότερη στιγμή της ομάδας του – στο πρώτο ημίχρονο – στο 4ο λεπτό όπου ο Αθανασιάδης άλλαξε την πορεία της μπάλας στο διαγώνιο σουτ που επιχείρησε. Γενικώς οι Πειραιώτες έφταναν στην περιοχή αλλά ουσιαστικές τελικές δεν είχαν καθώς Ταρέμι και Ελ Κααμπί ήταν εγκλωβισμένοι. Το σουτ του Ταρέμι (32’) ήταν ακίνδυνο για να φτάσουμε στις διαδοχικές στιγμές του Στρεφέτσα. Στο 38’ από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, τον σταμάτησε ο Αθανασιάδης και δευτερόλεπτα αργότερα, σούταρε πάνω στα σώματα.

Δύο διακριθέντες και πολλές ατέλειες

Ο Άρης είχε ως επιλογή να παίξει πίσω από την μπάλα και να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση. Ο Ούρος Ράτσιτς ήταν ο κορυφαίος για τους «κίτρινους» οι οποίοι περίμεναν περισσότερα από τους ακραίους επιθετικούς και τους Γένσεν, Μορόν. Ειδικά από τον Κάρλες Πέρεθ ο οποίος με τρομερά άστοχη εκτέλεση – ανενόχλητος από το ύψος του πέναλτι – στο 37’ πέταξε στα σκουπίδια τη σπουδαιότερη στιγμή της ομάδας του. Ακολούθησε ένα δυνατό σουτ του Λορέν Μορόν από μακρινή απόσταση. Γενικώς, ο Άρης δεν είχε σωστή διαχείριση και συμπεριφορά στο transition παιχνίδι λειτουργώντας με επιπολαιότητα και βιασύνη. Κι έτσι το ημίχρονο έληξε ισόπαλο (0-0) και με βιασύνη καθώς ο Σβεν Γιαμπλόνσκι σφύριξε για τελευταία φορά 18’’ πριν τη συμπλήρωση του 45λεπτου. Οι παίκτες τον πλησίασαν προβληματισμένοι, ο ίδιος έδειξε το ρολόι του υποστηρίζοντας ότι στον δικό του χρόνο, είχε λήξει το ημίχρονο!

Ο Γένσεν δεν άλλαξε τις ισορροπίες και η 2η φορά του Γκαρθία

Οι δύο προπονητές δεν άλλαξαν κάτι στην ανάπαυλα και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Φρέντρικ Γένσεν δεν αξιοποίησε την καταπληκτική σέντρα του Γένσεν αστοχώντας (με το κεφάλι) απέναντι στον Τζολάκη. Στο 51’ ο Ντάνι Γκαρθία αποβλήθηκε δικαιολογημένα με δεύτερη κίτρινη κάρτα καθώς έχοντας μία από το πρώτο ημίχρονο πήγε με το πόδι ψηλά στο καλάμι του Κάρλες Πέρεθ. Εκεί άλλαξε και το παιχνίδι. Ο Άρης πήρε την μπάλα στα πόδια του, πάτησε στην περιοχή του Ολυμπιακού και άγγιξε το γκολ στο 58’ με την κεφαλιά του Μορόν.

Στο 59’ και από λάθος πάσα του Γαλανόπουλου, ο Φαντιγκά ανέτρεψε τον Ταρέμι εκτός περιοχής. Ο Γιαμπλόνσκι δεν καταλόγισε κάτι, έλαβε όμως ειδοποίηση από το VAR και απέβαλε τον Φαντιγκά ως τελευταίος παίκτης. Κι έτσι επανήλθε η αμυντική ισορροπία. Καθυστερημένα, ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε αλλαγές, το ίδιο και ο Μεντιλίμπαρ με την είσοδο των Τσικίνιο, Έσε. Στο 65’ ο Άρης είχε νέα ευκαιρία με τον Λορέν Μορόν εντός περιοχής καθώς στο γυριστό σουτ του η μπάλα κόντραρε σε σώματα.

Η πίεση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι στο 72’ σε χέρι του Ράτσιτς αλλά η μπάλα πρώτα είχε χτυπήσει στο πόδι του Σέρβου μέσου. Ένα λεπτό αργότερα ο ίδιος παίκτης ήταν άστοχος σε τελική εντός περιοχή. Η είσοδος του Μόντσου στο παιχνίδι δεν βελτίωσε τον Άρη καθώς ο Ολυμπιακός πήρε την μπάλα στα πόδια του από το 75’ και μετά. Στο 84’ ο Έσε αστόχησε απέναντι στον Αθανασιάδη μετά από πολύ καλή συνεργασία με τον Μουζακίτη κι ένα λεπτό αργότερα ο Μεντιλίμπαρ έριξε και τα τελευταία του επιθετικά όπλα με την είσοδο των Ποντένσε, Γιάρεμτσουκ, αλλά δεν πήρε τίποτε. Στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Άρης προσπάθησε να πάρει τους βαθμούς μέσα από διαδοχικές στατικές φάσεις, δεν το κατάφερε κι έτσι οι δύο ομάδες έμειναν στο μηδέν.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Ροζ, Άλβαρο, Φαντιγκά, Γαλανόπουλος (63’ Μόντσου), Ράτσιτς, Γένσεν, Πέρεθ (85’ Μορουτσάν), Ντούντου (63’ Φρίντεκ), Μορόν.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (85’ Ποντένσε), Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Ονιεμαέτσι (63’ Ορτέγκα), Γκαρθία, Μουζακίτης, Ταρέμι, Μαρτίνς (63’ Τσικίνιο), Στρεφέτσα (63’ Έσε), Ελ Κααμπί (85’ Γιάρεμτσουκ).



Τα αποτελέσματα (14η αγωνιστική)

Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0

ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης 0-0

Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0

Αρης - Ολυμπιακός 0-0

Παναθηναϊκός - Βόλος (21:00)

Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)

Ολυμπιακός 35 ΑΕΚ 34 ΠΑΟΚ 32 Λεβαδειακός 25 Βόλος 22 Παναθηναϊκός 19 Αρης 17 Κηφισιά 17 Παναιτωλικός 15 Αστέρας AKTOR 13 ΟΦΗ 12 Ατρόμητος 12 ΑΕΛ Novibet 8 Πανσερραϊκός 5

*Ο Βόλος έχει ματς λιγότερο.

** Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (15η)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Αρης (4μμ)

Βόλος – Παναιτωλικός (6μμ)

Ολυμπιακός – Κηφισιά (8.30μμ)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (9μμ)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (6μμ)

