Άρης - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Δύσκολη έξοδος για τον πρωτοπόρο της Super League Ολυμπιακό, καθώς στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη. Η αναμέτρηση στο «Κλ. Βικελίδης» αρχίζει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας 11 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Παράλληλα οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη νίκη στο Καζακστάν επί της Καϊράτ για το Champions League. Από την πλευρά του ο γηπεδούχος Άρη, βρίσκεται στην 8η θέση με εννέα βαθμούς λιγότερους από την πολυπόθητη τέταρτη θέση, έχοντας απολογισμό 4 νίκες, 4 ισοπαλίες και 5 ήττες.

Οι έξι από τις δέκα τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων έχουν τελειώσει με σκορ 2-1, με τις τέσσερις νίκες να ανήκουν στον Άρη και τις άλλες δύο στον Ολυμπιακό. Στη δεκάδα των αποτελεσμάτων υπάρχουν ακόμη δύο ισοπαλίες με 1-1 και δύο νίκες των Ερυθρολεύκων με 4-2 και 1-0.

Ο Άρης θα υποδεχθεί για 67η φορά τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής/Super League, και στις προηγούμενες 66 αναμετρήσεις ο Ολυμπιακός έχει μια μικρή υπεροχή, αφού έχει επικρατήσει σε 23 ματς, ο Άρης έχει 20 νίκες και 23 αναμετρήσεις έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλες.



