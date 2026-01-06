Άρης - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Άρης υποδέχεται τον Παναιτωλικό σήμερα (06/01) στο «Κλ. Βικελίδης» για το Κύπελλο Ελλάδας σε νοκ άουτ αναμέτρηση με σέντρα στις 15:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Με το ζευγάρι στο «Βικελίδης» ξεκινά η φάση της διοργάνωσης που θα βγάλει τα ζευγάρια των προημιτελικών.

Ο νικητής του Άρη - Παναιτωλικός θα αντιμετωπίσει στη Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό, επίσης σε νοκ άουτ αγώνα.

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026:

Άρης - Παναιτωλικός (Γήπ. Κλεάνθης Βικελίδης, 15:00)

Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο, 17:30)

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος Αθηνών, (Τούμπα, 20:00)

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026:

ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR, (Παγκρήτιο Στάδιο, 17:00)



Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase (5-8 και φιλοξενούμενες αυτές που τερμάτισαν στις θέσεις 9-12)

Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι

Προημιτελικοί

Είναι μονά τα ματς και θα διεξαχθούν το τριήμερο 13-14-15 Ιανουαρίου

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:

Ολυμπιακός - νικητής του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (8ος-9ος)

Λεβαδειακός - νικητής του ζευγαριού Βόλος - Κηφισιά (7ος-10ος)

ΑΕΚ - νικητής του ζευγαριού ΟΦΗ - Αστέρας Aktor (6ος-11ος)

Παναθηναϊκός - νικητής του ζευγαριού Άρης - Παναιτωλικός 5ος-12ος

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Θα διεξαχθούν 3-4-5 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου.

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος - Παναθηναϊκός/Άρης/Παναιτωλικός

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Βόλος/Κηφισιά - ΑΕΚ/ΟΦΗ/Αστέρας Aktor

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό

Η τελευταία αγωνιστική

17 Δεκεμβρίου

Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2

Ολυμπιακός - Ηρακλής 6-0

ΠΑΟΚ - Μαρκό 4-1

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 18-3 12 Λεβαδειακός 10-3 12 ΑΕΚ 6-1 12 Παναθηναϊκός 6-2 12 Άρης 6-2 10 ΟΦΗ 7-3 9 Βόλος 10-7 7 ΠΑΟΚ 10-7 7 Ατρόμητος 7-5 7 Κηφισιά 4-4 5 Αστέρας Τρίπολης 7-4 4 Παναιτωλικός 5-4 4 Ηρακλής 2-9 4 Καλλιθέα 3-5 3 Ελλάς Σύρου 8-13 3 Μαρκό 4-10 1 ΑΕΛ Novibet 4-9 1 Καβάλα 3-8 1 Ηλιούπολη 1-10 0 Αιγάλεω 1-13 0