Αρης - Παναθηναϊκός 1-1: «Κάθισε» μετά το γρήγορο 0-1 και ο Δώνης τον «τιμώρησε»

Άρης και Παναθηναϊκός μοιράστηκαν τα πάντα στο «Κλ. Βικελίδης» σ’ ένα παιχνίδι όπου οι «πράσινοι» προηγήθηκαν νωρίς με την εξαιρετική εκτέλεση του Κάρολ Σφιντέρσκι έπειτα από την κάθετη πάσα του Καλάμπρια αλλά μετά από εκείνο το σημείο αποφάσισε να παίξει πίσω από την μπάλα.

Ο Άρης δεν είχε δημιουργία στο πρώτο ημίχρονο, απέκτησε ένταση στο δεύτερο και βρήκε το γκολ έπειτα από εκτέλεση του Τάσου Δώνη και λάθος του Ντραγκόφσκι.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έγινε απαιτητική μετά την ισοφάριση κι εκεί έχασε δύο σπουδαίες στιγμές με τους Τετέ, Γερεμέγεφ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr