Άρης - Πανιώνιος LIVE από το Αλεξάνδρειο για το μπάσκετ

Τον Πανιώνιο που θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει σε παραμονή, υποδέχεται ο Άρης που θέλει νίκη για την 5η θέση, για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL. Άρης - Πανιώνιος LIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤSPORTS 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Μετά το σερί των οχτώ νικών, ο Άρης υποχρεώθηκε σε τρεις συνεχόμενες, εκτός έδρας ήττες με τελευταία αυτή στο Περιστέρι την περασμένη Τετάρτη. Ωστόσο με νίκη στο αυριανό παιχνίδι θα εξασφαλίσει την 5η θέση της κανονικής περιόδου, δεδομένου ότι έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με το Περιστέρι.

Για τον Πανιώνιο αυτό είναι παιχνίδι επιβίωσης. Δεν υπάρχει σενάριο στο οποίο να νικήσει αύριο και να υποβιβαστεί ενώ δεν υπάρχει σενάριο που να τον κρατήσει στην κατηγορία με ήττα στο «Παλέ». Η ήττα της περασμένης Κυριακής από την ΑΕΚ ήταν η 5η στα έξι τελευταία παιχνίδια του ενώ πριν από αυτό το διάστημα είχε κάνει ένα 4/5 που όμως δεν τον κράτησε μακριά από τους μπελάδες.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής

Σάββατο 25 Απριλίου

Παναθηναϊκός - Μύκονος 16:00

ΠΑΟΚ - Μαρούσι 18:15

Προμηθέας - Ηρακλής 18:15

Άρης - Πανιώνιος 18:15

Κολοσσός - Καρδίτσα 18:15

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 18:15

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 23-0

2. Παναθηναϊκός 18-5

3. ΑΕΚ 16-7

4. ΠΑΟΚ 16-7

5. Περιστέρι 14-10

6. Άρης 13-10

7. Μύκονος 9-14

8. Ηρακλής 8-15

-------------------------

9. Προμηθέας 7-16

10. Καρδίτσα 7-16

11. Κολοσσός 7-16

12. Μαρούσι 6-17

-------------------------

13. Πανιώνιος 6-17