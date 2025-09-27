Άρης - Πανσερραϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης υποδέχεται στο «Βικελίδης» τον Πανσερραϊκό σήμερα (27/09) για την 5η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στο πετυχημένο σερί νικών που έχουν με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο τους, απέναντι στον ουραγό Πανσερραϊκό.

Οι γηπεδούχοι δεν υπολογίζουν τους Γένσεν, Αλφαρέλα, Μεντίλ, Πέρεθ, Βοριαζίδης ενώ αμφίβολοι είναι οι Μορουτσάν, Γιαννιώτας και Καντεβέρε.

Τα «λιοντάρια», μετά τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ατρόμητο (σ.σ 1-1 την περασμένη αγωνιστική), ψάχνουν ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να ξεφύγουν από τον πάτο της βαθμολογίας.

Η βαθμολογία (4η αγωνιστική)

Ολυμπιακός 10 ΑΕΚ 10 ΠΑΟΚ 10 Άρης 9 Λεβαδειακός 7 Βόλος 6 Ατρόμητος 4 Κηφισιά 4 Παναιτωλικός 4 ΑΕΛ Novibet 3 ΟΦΗ 3 Παναθηναϊκός 2 Αστέρας AKTOR 1 Πανσερραϊκός 1

*Ένα ματς λιγότερο έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00

Άρης - Πανσερραϊκός 20:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 17:00

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00