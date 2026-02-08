Μενού

Άρης - ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα έκριναν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης καθώς Άρης και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0για την 20ή αγωνιστική.

Άρης - ΠΑΟΚ 0-0
Άρης - ΠΑΟΚ 0-0 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI
Άρης - ΠΑΟΚ 0-0: Ο Αθανασιάδης είπε «όχι» στο ανάποδο ψαλίδι του Πέλκα, στις καθυστερήσεις και στην επόμενη φάση ο Παβλένκα σταμάτησε την κεφαλιά του Φαμπιάνο και έτσι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή και σκορ! 

Ο «δικέφαλος» έβγαλε ένα ακόμη ντέρμπι αλώβητος και παραμένει μία νίκη πίσω από την ΑΕΚ, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο ενώ περιμένει το αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκης. Από την άλλη ο Άρης δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ήττα του Λεβαδειακού ώστε να μειώσει τη διαφορά τους.

