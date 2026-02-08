«Θα σε κάψω»: Σοκ στο Περιστέρι - Άνδρας επιχείρησε να πατήσει παιδιά με το αμάξι

Ένας άνδρας που αναζητείται από τις Αρχές έχει μετατραπεί σε μόνιμη απειλή για τους κατοίκους στο Περιστέρι, μετά από σειρά καταγγελιών για επιθέσεις σε γυναίκες και ανήλικους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, το περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, γύρω στις 18:00, σε παιδική χαρά επί της οδού Πλουτάρχου. Ο άνδρας φέρεται να άφησε το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου και να επιτέθηκε λεκτικά στην πρώτη γυναίκα που συνάντησε.

Μάρτυρας περιγράφει: «Σταμάτησε ένα μπλε αμάξι απ’ έξω από την παιδική χαρά, βγήκε και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει σε μία κυρία με ένα παιδάκι. Την είπε “ξανακοίταξέ με και θα σε κάψω”».

Λίγο αργότερα, μια δεύτερη γυναίκα του έκανε παρατήρηση για το όχημα που είχε κλείσει τον δρόμο. Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας έβγαλε αναπτήρα και προσπάθησε να της βάλει φωτιά στα μαλλιά.

Όπως αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας: «Σταματάει ένα άλλο αμάξι με μία κυρία που ήθελε να περάσει και δεν μπορούσε γιατί είχε κλείσει τον δρόμο ο συγκεκριμένος και του είπε απλά να μην βρίζει γιατί υπάρχουν παιδάκια. Άρχισε να την βρίζει και την συγκεκριμένη και βγάζει αναπτήρα να την κάψει στα μαλλιά».

Η συμπεριφορά του όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ο άνδρας μπήκε μέσα στην παιδική χαρά, ανέβηκε στις κούνιες, έβριζε και απειλούσε, ενώ πέταξε και τον αναπτήρα.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, ο ίδιος άνδρας εμφανίστηκε ξανά, αυτή τη φορά έξω από τα γυμνάσια της περιοχής. Εκεί φέρεται να παρενόχλησε λεκτικά μια κοπέλα και στη συνέχεια να στράφηκε σε δύο ανήλικους που βρίσκονταν κοντά της.

Η αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει: «Έβριζε μία άλλη κοπέλα έξω από τα γυμνάσια. Αφού η κοπέλα δεν του έδινε σημασία, γύρισε σε δύο παιδιά που ήταν πίσω της, τους έδειξε τα γεννητικά του όργανα και ξεκίνησε να βρίζει και αυτούς.

Ο ένας από τους δύο του είπε “τι είπες ρε;” και τότε αυτός μπήκε στο αμάξι του, πατάει γκάζι για να τους πατήσει. Οριακά πρόλαβαν και ανέβηκαν τα παιδιά στο πεζοδρόμιο».

Οι κάτοικοι δηλώνουν τρομοκρατημένοι και φοβούνται μήπως ο άνδρας επιστρέψει, ενώ ζητούν άμεση παρέμβαση ώστε να μην υπάρξει νέο περιστατικό.