Άρης - ΠΑΟΚ και η πόλη στα δύο: Οι «ιστορικές» μπουνιές του Γκάλη με τον Μπάνε

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ δεσπόζει στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της GBL, με τους ρομαντικούς να αναπολούν τη δεκαετία του '90.

Τότε που οι δυο τους χώριζαν την πόλη στα δύο, άδειαζαν τους δρόμους της Ελλάδας και πάλευαν για το πρωτάθλημα, έχοντας ξεπεράσει τα εμπόδια των Ηρακλή και Πανιωνίου και όχι τους «αιωνίους».

Οι τελικοί του '91, ήταν με μία λέξη... έπος! Ο ΠΑΟΚ μπήκε με την πλάτη στον τοίχο, καθώς κουβαλούσε τις δύο ήττες από την κανονική περιόδο, ωστόσο έφερε τη σειρά στο 2-2.

Από τη μία: Γκάλης, Γιαννάκης, Σέλερς. Από την άλλη: Πρέλεβιτς, Φασούλας, Μπάρλοου.

Ο ΠΑΟΚ είχε το μομέντουμ αλλά ο Άρης κάνει μία ανατροπή όνειρο. Στα 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και το σκορ στο 85-81 υπέρ του ΠΑΟΚ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης με λέι απ μειώνει σε 83-85, 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Μπάρλοου κάνει τραγικό λάθος καθώς στην επαναφορά, ψάχνει τη μακρινή πάσα στον Φασούλα, ωστόσο ο Ντίνος Αγγελίδης κλέβει δίνει στον Γκάλη και αυτός στον «Δράκο» για το 86-85 με τρίποντο.

Παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είχε κρατήσει χαμηλά τον Νίκο Γκάλη στον 4ο τελικό, ο Παναγιώτης Γιαννάκης είχε πάρει τα ηνία της ομάδας. Μπούκαρε στη ρακέτα για την ασίστ στον Σέλερς, στα τελευταία δευτερόλεπτα με τον τον Αμερικανό να σκοράρει καλάθι και φάουλ. Ο Πιτ Παπαχρόνης αστόχησε στη συνέχεια και ο Άρης κατέκτησε το 7ο σερί πρωτάθλημα στην ιστορία του!

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, όλα επισκιάστηκαν από το ιστορικό «ξύλο» που έπεσε μεταξύ του Νίκου Γκάλη και του Μπάνε Πρέλεβιτς. Οι δυο τους πιάστηκαν στα χέρια, με τις μπουνιές να πέφτουν η μία μετά την άλλη και να επικρατεί πανδαιμόνιο.

Αυτό που έλεγαν τότε οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ήταν ότι μετά το τέλος του αγώνα, ο Γκάλης έκανε μία άσεμνη χειρονομία προς τον πάγκο, κάτι που σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, είχαν κάνει κι άλλοι παίκτες του Άρη, σε προηγούμενα παιχνίδια! Επίσης, λεγόταν ότι ο Γκάλης τότε, με τη λήξη εκείνου του αγώνα, απευθύνθηκε κυρίως προς τον Πρέλεβιτς, ο οποίος αντέδρασε στη συνέχεια με αυτόν τον τρόπο.

Η άλλη εκδοχή του επεισοδίου, έλεγε πως με τη λήξη του αγώνα, ο προσωπικός γυμναστής και κουμπάρος του «Γκάνγκστερ», Γιώργος Ραμπότας, χτύπησε στην πλάτη τον Πρέλεβιτς, ο οποίος γύρισε να δει ποιος το έκανε, είδε μπροστά του τον Γκάλη και άρχισε τις… μπουνιές!



