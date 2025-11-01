Ολυμπιακός - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Άρη σήμερα (01/11) για την 9η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της ΑΕΚ στο ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής με 2-0 και βρίσκονται μόλις ένα βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στον Σαντιάγκο Έσε καθώς ο Αργεντίνος αμυντικός μέσος αντιμετώπισε πρόβλημα στην προπόνηση της Πέμπτης (30/10) και αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό του.
Να θυμίσουμε ότι ο Έσε δεν θα παίξει ούτε στο προσεχές ματς με την Αϊντχόφεν (04/11-22:00) για το Champions League, αφού είναι τιμωρημένος εξαιτίας της αποβολής του στον προηγούμενο αγώνα με την Μπαρτσελόνα.
Θα λείψει επίσης ο Ορτέγκα ενώ επιστρέφει ο Ζέλσον Μαρτίνς.
Από την πλευρά των «κιτρίνων», πολλές είναι οι απουσίες για τον Μανόλο Χιμένεθ αφού είναι εκτός οι Χαμζά Μεντίλ, Τάσος Δώνης,Μισεουί, Φρίντεκ, Διούδης, Φαμπιάνο, Ντούντου ενώ αμφίβολος είναι ο Κώστας Γαλανόπουλος.
Την περασμένη αγωνιστική ο Άρης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Λεβαδειακό και βρίσκεται στην 4η θέση με 12 βαθμούς.
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:
Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025
- Βόλος - Παναθηναϊκός 18:00
- Ατρόμητος - Κηφισιά 19:30
- Ολυμπιακός - Άρης 20:00
Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025
- ΑΕΛ - Λεβαδειακός 17:30
- Πανσερραϊκός -ΠΑΟΚ 19:30
- ΑΕΚ - Παναιτωλικός 21:00
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025
- Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ 17:00
