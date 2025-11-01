Μενού

Ολυμπιακός - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ολυμπιακός εναντίον Άρη σήμερα (01/11) για την 9η αγωνιστική της Superleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Στιγμιότυπο από το ματς Ολυμπιακός - ΑΕΚ | Eurokinissi/ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Άρη σήμερα  (01/11) για την 9η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της ΑΕΚ στο ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής με 2-0 και βρίσκονται μόλις ένα βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στον Σαντιάγκο Έσε καθώς ο Αργεντίνος αμυντικός μέσος αντιμετώπισε πρόβλημα στην προπόνηση της Πέμπτης (30/10) και αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό του. 

Να θυμίσουμε ότι ο Έσε δεν θα παίξει ούτε στο προσεχές ματς με την Αϊντχόφεν (04/11-22:00) για το Champions League, αφού είναι τιμωρημένος εξαιτίας της αποβολής του στον προηγούμενο αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Θα λείψει επίσης ο Ορτέγκα ενώ επιστρέφει ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Από την πλευρά των «κιτρίνων», πολλές είναι οι απουσίες για τον Μανόλο Χιμένεθ αφού είναι εκτός οι Χαμζά Μεντίλ, Τάσος Δώνης,Μισεουί, Φρίντεκ, Διούδης, Φαμπιάνο, Ντούντου ενώ αμφίβολος είναι ο Κώστας Γαλανόπουλος.

Την περασμένη αγωνιστική ο Άρης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Λεβαδειακό και βρίσκεται στην 4η θέση με 12 βαθμούς.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

  • Βόλος - Παναθηναϊκός 18:00
  • Ατρόμητος - Κηφισιά 19:30
  • Ολυμπιακός - Άρης 20:00

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

  • ΑΕΛ - Λεβαδειακός 17:30
  • Πανσερραϊκός -ΠΑΟΚ 19:30
  • ΑΕΚ - Παναιτωλικός 21:00

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

  • Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ 17:00

