Ολυμπιακός - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Άρη σήμερα (01/11) για την 9η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της ΑΕΚ στο ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής με 2-0 και βρίσκονται μόλις ένα βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στον Σαντιάγκο Έσε καθώς ο Αργεντίνος αμυντικός μέσος αντιμετώπισε πρόβλημα στην προπόνηση της Πέμπτης (30/10) και αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό του.

Να θυμίσουμε ότι ο Έσε δεν θα παίξει ούτε στο προσεχές ματς με την Αϊντχόφεν (04/11-22:00) για το Champions League, αφού είναι τιμωρημένος εξαιτίας της αποβολής του στον προηγούμενο αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Θα λείψει επίσης ο Ορτέγκα ενώ επιστρέφει ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Από την πλευρά των «κιτρίνων», πολλές είναι οι απουσίες για τον Μανόλο Χιμένεθ αφού είναι εκτός οι Χαμζά Μεντίλ, Τάσος Δώνης,Μισεουί, Φρίντεκ, Διούδης, Φαμπιάνο, Ντούντου ενώ αμφίβολος είναι ο Κώστας Γαλανόπουλος.

Την περασμένη αγωνιστική ο Άρης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Λεβαδειακό και βρίσκεται στην 4η θέση με 12 βαθμούς.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

Βόλος - Παναθηναϊκός 18:00

Ατρόμητος - Κηφισιά 19:30

Ολυμπιακός - Άρης 20:00

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

ΑΕΛ - Λεβαδειακός 17:30

Πανσερραϊκός -ΠΑΟΚ 19:30

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 21:00

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ 17:00