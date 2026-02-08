Άρης - ΠΑΟΚ LIVE από το «Βικελίδης» για το πρωτάθλημα

Με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστική στη Super League. Άρης - ΠΑΟΚ LIVE στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Άρης - ΠΑΟΚ LIVE

Στα δέκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια και στις δύο έδρες, υπάρχουν πέντε νίκες γηπεδούχου. Οι τέσσερις είναι για τον ΠΑΟΚ και η μία για τον Άρη. Στα δέκα τελευταία με γηπεδούχο τον Άρη υπάρχει ισορροπία, με τρεις νίκες για τους «Κίτρινους», τέσσερις για τον Δικέφαλο και τρεις λευκές ισοπαλίες.

Οι λευκές ισοπαλίες είναι το πιο συχνό αποτέλεσμα στην έδρα του Άρη για τα ματς με τον ΠΑΟΚ, αφού 17 από τις 26 μεταξύ τους ισοπαλίες έχουν τελειώσει με 0-0. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των ισοπαλιών με 1-1, αφού έχει παρουσιαστεί 6 φορές.

Στις νίκες, ο Άρης μετρά 8 με 1-0, ενώ ο ΠΑΟΚ μοιράζει τις πρωτιές του ανάμεσα στο 1-0 και το 2-1, τα οποία έχουν εμφανιστεί από πέντε φορές. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει σκοράρει στις πέντε από τις δέκα τελευταίες επισκέψεις του στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το πρωτάθλημα, ενώ στα τέσσερα από τα δέκα τελευταία έχει σκοράρει μόνο ο ένας από τους δύο και στα άλλα τρία κανείς τους (0-0).

Η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ σε αναμέτρηση για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είναι στις 21 Οκτωβρίου 2018 με 2-1, αφού οι άλλες τρεις που σημείωσε από τότε στην έδρα του Άρη ήταν για τα Playoffs του πρωταθλήματος.