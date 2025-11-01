Άρης - ΠΑΟΚ LIVE: Το ντέρμπι για την 5η αγωνιστική στο μπάσκετ

Το μεγάλο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη και το Αλεξάνδρειο. Άρης - ΠΑΟΚ LIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και μέσα από το Live blog του Gazzetta.

Ο Άρης πάει στο ντέρμπι προερχόμενος από την πρώτη νίκη του στο Πρωτάθλημα και έχοντας νέο προπονητή στον πάγκο του. Μετά τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και τον Διονύση Αγγέλου στο ματς του περασμένου Σαββάτου με τον Πανιώνιο, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα γίνει ο 30ός προπονητής που θα κοουτσάρει τον Άρη στη Stoiximan GBL. Ο Κροάτης πάντως δεν μπορεί να θεωρηθεί… πρωτάρης στο ελληνικό Πρωτάθλημα δεδομένου ότι ως αθλητής πέρασε από το Ηράκλειο της σεζόν 2002-03.

Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι ερχόμενος από τρεις διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος, καθώς μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό, νίκησε κατά σειρά τον Ηρακλή εντός, τον Προμηθέα Πάτρας εκτός και το Περιστέρι εντός έδρας. Έτσι βρίσκεται στο 3-1 για τρίτη φορά στη 10ετία μετά από εκείνες των σεζόν 2016-17 και 2022-23. Οι τρεις διαδοχικές νίκες μάλιστα, είναι το μεγαλύτερο σερί του Δικεφάλου από τον περασμένο Δεκέμβριο όταν είχε κάνει ένα σερί τεσσάρων νικών από τις 9 ως τις 29 του μήνα.