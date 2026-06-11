Άρης - ΠΑΟΚ: Ποιες μεταγραφές έχουν κάνει μέχρι τώρα και τι άλλο ψάχνουν

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, Άρης και ΠΑΟΚ δεν μπαίνουν σε μία νέα σεζόν απλώς με στόχο να είναι ανταγωνιστικοί, αλλά με φιλοδοξία να πρωταγωνιστήσουν ταξιδεύοντάς μας σε άλλες δεκαετίες.
Οι δύο ιστορικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης βρίσκονται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που συνδυάζει αυξημένα μπάτζετ, ισχυρότερες διοικήσεις, κορυφαίους προπονητές, πιο απαιτητικούς στόχους και φυσικά την παρουσία τους στο νέο, διευρυμένο EuroCup.
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