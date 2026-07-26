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Σελένα Γκόμεζ: «Η γυναίκα μου είναι φωτιά» της έγραψε ο σύζυγός της - Τη φλέρταρε διαδικτυακά

Οι πόζες της Σελένα Γκόμεζ ενθουσίασαν τον άντρα της, Μπένι Μπλάνκο, ο οποίος τη φλέρταρε μέσω Instagram και της έγραψε «η γυναίκα μου είναι φωτιά».

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Σελένα Γκόμεζ
Σελένα Γκόμεζ | @selenagomez - Instagram
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Η Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez) μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ιταλία με τον σύζυγό της, Μπένι Μπλάνκο (Benny Blanco) και εκείνος δεν έχασε την ευκαιρία να τη φλερτάρει και online.

Έτσι, πήρε κάποιες από τις φωτογραφίες, τις αναδημοσίευσε σε insta stories, ενώ φρόντισε να γράψει και δύο σχόλια που μόνο απαρατήρητα δεν μπορούσαν να περάσουν: «Εντάξει, μικρό ζουμερό κ...ρακι» και «Σε βλέπω».

Ακόμα δεν έκρυψε το πόσο τυχερός νιώθει που έχει για γυναίκα του τη Σελένα Γκόμεζ, γράφοντας σε φωτογραφία της όπου φορούσε μπικίνι: «Θεέ μου, η γυναίκα μου είναι φωτιά».

Σελένα Γκόμεζ
Σελένα Γκόμεζ | @selenagomez - Instagram
Μπένι Μπλάνκο
Μπένι Μπλάνκο | @selenagomez - Instagram
Σελένα Γκόμεζ
Σελένα Γκόμεζ | @selenagomez - Instagram
Σελένα ΓΚόμεζ Μπένι Μπλάνκο
Σελένα Γκόμεζ - Μπένι Μπλάνκο | @selenagomez - Instagram
Σελένα Γκόμεζ
Σελένα Γκόμεζ | @selenagomez - Instagram
Σελένα Γκόμεζ
Σελένα Γκόμεζ | @selenagomez - Instagram

«Βρες τα όνειρά σου να γίνονται πραγματικότητα», είχε σχολιάσει ακόμα ο Μπένι Μπλάνκο, ενώ σε ανάρτηση της Γκόμεζ για τα γενέθλιά της είχε γράψει: «περίμενε… εγώ τράβηξα αυτή τη φωτογραφία», «γεια σου, σε κοιτάζω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, μωρό μου» και «σ’ αγαπώ».

Σελένα Γκόμεζ
Τα σχόλια του Μπένι Μπλάνκο στη Σελένα Γκόμεζ | Instagram

Και δεν περιορίστηκε σε αυτά, αλλά της έκανε και μια τρυφερή αφιέρωση: 

Αργότερα, δημοσίευσε τη δική του αφιέρωση για εκείνη με μια τρυφερή λεζάντα: «Η όμορφη σύζυγός μου… θα σε κουβαλάω όπου κι αν θέλεις να πας για πάντα… χρόνια πολλά, αγάπη μου».

 

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