Σελένα Γκόμεζ: «Η γυναίκα μου είναι φωτιά» της έγραψε ο σύζυγός της - Τη φλέρταρε διαδικτυακά

Η Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez) μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ιταλία με τον σύζυγό της, Μπένι Μπλάνκο (Benny Blanco) και εκείνος δεν έχασε την ευκαιρία να τη φλερτάρει και online.
Έτσι, πήρε κάποιες από τις φωτογραφίες, τις αναδημοσίευσε σε insta stories, ενώ φρόντισε να γράψει και δύο σχόλια που μόνο απαρατήρητα δεν μπορούσαν να περάσουν: «Εντάξει, μικρό ζουμερό κ...ρακι» και «Σε βλέπω».
Ακόμα δεν έκρυψε το πόσο τυχερός νιώθει που έχει για γυναίκα του τη Σελένα Γκόμεζ, γράφοντας σε φωτογραφία της όπου φορούσε μπικίνι: «Θεέ μου, η γυναίκα μου είναι φωτιά».
«Βρες τα όνειρά σου να γίνονται πραγματικότητα», είχε σχολιάσει ακόμα ο Μπένι Μπλάνκο, ενώ σε ανάρτηση της Γκόμεζ για τα γενέθλιά της είχε γράψει: «περίμενε… εγώ τράβηξα αυτή τη φωτογραφία», «γεια σου, σε κοιτάζω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, μωρό μου» και «σ’ αγαπώ».
Και δεν περιορίστηκε σε αυτά, αλλά της έκανε και μια τρυφερή αφιέρωση:
Αργότερα, δημοσίευσε τη δική του αφιέρωση για εκείνη με μια τρυφερή λεζάντα: «Η όμορφη σύζυγός μου… θα σε κουβαλάω όπου κι αν θέλεις να πας για πάντα… χρόνια πολλά, αγάπη μου».
- Η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια το λάθος στο όνομά της
- Η Σάρον Στόουν έκοψε για έναν μήνα τη μαριχουάνα και δηλώνει άρρωστη
- Ο καταγεγραμμένος βρυκόλακας που τρομοκράτησε τη Μύκονο
- Μαριάντα Πιερίδη: «Το κεφάλαιο γάμος έκλεισε για μένα – Η επόμενη νύφη θα είναι η σύζυγος του γιου μου»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.