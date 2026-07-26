Σελένα Γκόμεζ: «Η γυναίκα μου είναι φωτιά» της έγραψε ο σύζυγός της - Τη φλέρταρε διαδικτυακά

Η Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez) μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ιταλία με τον σύζυγό της, Μπένι Μπλάνκο (Benny Blanco) και εκείνος δεν έχασε την ευκαιρία να τη φλερτάρει και online.

Έτσι, πήρε κάποιες από τις φωτογραφίες, τις αναδημοσίευσε σε insta stories, ενώ φρόντισε να γράψει και δύο σχόλια που μόνο απαρατήρητα δεν μπορούσαν να περάσουν: «Εντάξει, μικρό ζουμερό κ...ρακι» και «Σε βλέπω».

Ακόμα δεν έκρυψε το πόσο τυχερός νιώθει που έχει για γυναίκα του τη Σελένα Γκόμεζ, γράφοντας σε φωτογραφία της όπου φορούσε μπικίνι: «Θεέ μου, η γυναίκα μου είναι φωτιά».

Σελένα Γκόμεζ | @selenagomez - Instagram

Μπένι Μπλάνκο | @selenagomez - Instagram

Σελένα Γκόμεζ | @selenagomez - Instagram

Σελένα Γκόμεζ - Μπένι Μπλάνκο | @selenagomez - Instagram

Σελένα Γκόμεζ | @selenagomez - Instagram

Σελένα Γκόμεζ | @selenagomez - Instagram

«Βρες τα όνειρά σου να γίνονται πραγματικότητα», είχε σχολιάσει ακόμα ο Μπένι Μπλάνκο, ενώ σε ανάρτηση της Γκόμεζ για τα γενέθλιά της είχε γράψει: «περίμενε… εγώ τράβηξα αυτή τη φωτογραφία», «γεια σου, σε κοιτάζω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, μωρό μου» και «σ’ αγαπώ».

Τα σχόλια του Μπένι Μπλάνκο στη Σελένα Γκόμεζ | Instagram

Και δεν περιορίστηκε σε αυτά, αλλά της έκανε και μια τρυφερή αφιέρωση:

Αργότερα, δημοσίευσε τη δική του αφιέρωση για εκείνη με μια τρυφερή λεζάντα: «Η όμορφη σύζυγός μου… θα σε κουβαλάω όπου κι αν θέλεις να πας για πάντα… χρόνια πολλά, αγάπη μου».