Ρεκόρ έσπασε μάλλον σχολή στη Σάμο, η οποία μετά την ανακοίνωση των Βάσεων 2026, φαίνεται ότι θα ξεκινήσει την ακαδημαϊκή χρονιά με μόλις... τέσσερις εισακτέους. Γεγονός, που προκαλεί αβεβαιότητα για το μέλλον του Τμήματος.

Ο λόγος, για το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι, που ανοίγει τη συζήτηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν περιφερειακά Τμήματα της χώρας.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για την ένταξη του Τμήματος Μαθηματικών και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς απαιτείται συνολικότερη ανάδειξη των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προοπτικών που προσφέρουν οι μαθηματικές σπουδές.

Για τους παραπάνω λόγους, το Τμήμα προσπαθεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, ενώ τρέχει και μεταπτυχιακό για τον Οινοτουρισμό. Παράλληλα, συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας της Σάμου, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη.