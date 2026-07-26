Influencer αποκάλυψε στο TikTok ότι ο σύζυγός της είναι παιδόφιλος - Δύο εβδομάδες αργότερα, ήταν νεκρή

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η δολοφονία μιας 43χρονης influencer από τον εν διαστάσει σύζυγό της, λίγες μόλις ημέρες αφού η ίδια δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok με το οποίο τον κατηγορούσε για παιδοφιλία.

Η Sara Gilson έπεσε νεκρή από τα πυρά του Jeremiah Duffey (γνωστού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Shawn Duffey), στο Ουάσο της Οκλαχόμα, ο οποίος αφού την σκότωσε, έδωσε τέλος στη ζωή του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν στις 9 Ιουνίου, όταν μια ανήλικη κοπέλα και ο γονέας της κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι ο Duffey —ο οποίος εκτελούσε χρέη προπονητή στην ταξιδιωτική ομάδα μπάσκετ του κοριτσιού— την παρενόχλησε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε δημοτικό σχολείο. Ένας άλλος προπονητής της ομάδας που έγινε μάρτυρας του περιστατικού παρενέβη αμέσως και ενημέρωσε τους γονείς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η συγκεκριμένη παραβατική συμπεριφορά του προπονητή απέναντι στη ανήλικη αθλήτρια φαίνεται πως συνέβαινε για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε διαφορετικές δικαιοδοσίες και πολιτείες.

Μετά την καταγγελία, ο Duffey τράπηκε σε φυγή. Οι αρχές επικοινώνησαν αμέσως με τη Gilson, καθοδηγώντας την για το πώς να καταθέσει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα. Στις 10 Ιουνίου, το δικαστήριο της εξέδωσε κατεπείγουσα διαταγή προστασίας, διατάσσοντας τον Duffey να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από την ίδια και την κατοικία της.

Το βίντεο στο TikTok

Στις 11 Ιουλίου, η Gilson, η οποία αριθμούσε περισσότερους από 30.000 ακολούθους στο TikTok, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αποκάλυπτε την κατάσταση, συμμετέχοντας σε μια δημοφιλή τάση της πλατφόρμας που προσομοιώνει ντοκιμαντέρ του Netflix.

«Ετοιμάζομαι για τη στιγμή που το Netflix θα βγάλει ντοκιμαντέρ για τον πρώην σύζυγό μου, που μόλις ανακάλυψα ότι είναι παιδόφιλος», έγραψε στη λεζάντα της, προσθέτοντας: «Μακάρι να έκανα πλάκα».

Το χρονικό του εγκλήματος

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη δημοσίευση του βίντεο, η κοπέλα κατέληξε νεκρή.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης η αστυνομία έλαβε κλήση στο 911 για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην πόλη Κόλινσβιλ. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, οι τηλεφωνητές άκουσαν μια γυναίκα να ουρλιάζει και στη συνέχεια έναν ήχο που παρέπεμπε σε πυροβολισμό, πριν η γραμμή πέσει.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο γιος της Gilson κάλεσε την αστυνομία από το σπίτι ενός γείτονα, δηλώνοντας πως ο πατριός του είχε πυροβολήσει τη μητέρα του. Κατά την άφιξή τους στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη Gilson και τον Duffey νεκρούς, φέροντας τραύματα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας και αυτοκτονίας ( murder-suicide ).

Θλίψη για τη μητέρα δύο παιδιών

Ο ανήλικος γιος της Gilson τέθηκε αρχικά υπό την προστασία των αρχών και στη συνέχεια παραδόθηκε στον βιολογικό του πατέρα, ο οποίος δεν εμπλεκόταν στο συμβάν. Η 43χρονη αφήνει πίσω της τον γιο της και μία μεγαλύτερη κόρη.

Σε διαδικτυακό έρανο που συγκεντρώνει χρήματα για την οικονομική ενίσχυση των παιδιών της, φίλοι και συγγενείς τη περιγράφουν ως μια αφοσιωμένη μητέρα:

«Η Sara ήταν μια εκπληκτική μαμά. Τα παιδιά της ήταν το επίκεντρο του κόσμου της και όλα όσα έκανε τα έκανε για εκείνα. Τα αγαπούσε με πάθος, εργαζόταν σκληρά για να τους προσφέρει τα πάντα και ονειρευόταν να τους εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ζωή».