Γιώργος Γιαννόπουλος: «Αυτονόητο ήταν το bullying, γιατί ήμουν ο αδελφός της ανάπηρης»

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη και μίλησε για τα πρέπει με τα οποία μεγαλώνουν όλοι, διευκρινίζοντας, όμως, ότι οι γονείς του δεν τον επιβάρυναν με ένα τέτοιο σκεπτικό.

Ακόμα αναφέρθηκε στην αδερφή του που είχε σύνδρομο Down με τον γνωστό ηθοποιό να εξηγεί πως το bullying ήταν αυτονόητο εκείνη την εποχή.

«Ο κόσμος μεγάλωσε με ένα "πρέπει". Το καλό στην ιστορία τη δική μου ήταν ότι μεγάλωσα με τη συμβουλή του μπαμπά και της μαμάς μου "να έχεις την υγειά σου, παιδί μου και να κάνεις αυτό που θέλεις".

Μεγάλωσα με αγάπη, αυτοί είχαν σαν μότο τους την αγάπη και να κάνουν τα παιδιά τους ό,τι θέλουν. Μπήκε από νωρίς στη ζωή μου το "πρέπει", λόγω της αδερφής μου και εκεί υπήρχε μια δυσκολία», είπε αρχικά ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω για να το διευκρινίσω, γιατί τις προάλλες κάπως το είπα και παρεξηγήθηκαν τα παιδιά στο χώρο.

Αυτονόητο ήταν το bullying, γιατί ήμουν ο αδελφός της ανάπηρης, έτσι ήταν τότε. Η αδερφή μου είχε σύνδρομο Down, δεν είχε καμία αναπηρία, ένας άνθρωπος πολύ θετικός.

Έχει πει πράγματα που αυτά ακολούθησα στη ζωή μου, τις συμβουλές της αδερφής μου. Ζω για την αδερφή μου», δήλωσε ο Γιώργος Γιαννόπουλος.