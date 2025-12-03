Άρης - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Άρης φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ απόψε (03/12) για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Cosmote Sport 1.

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής βρίσκει τους «κίτρινους» να έχουν το απόλυτο (3 στα 3) στη διοργάνωση ενώ την περασμένη αγωνιστική επικράτησαν του Αιγάλεω με 3-1 στην Αθήνα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει 3 βαθμούς σε δύο ματς και προέρχεται από το ευρύ 4-1 επί της ΑΕΛ στο περασμένο ματς για τον θεσμό.

To πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

02/12/2025, 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 (Πανθεσσαλικό Στάδιο) 6-0

03/12/2025, 13:30: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)

03/12/2025, 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)

03/12/2025, 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")

03/12/2025, 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)

03/12/2025, 17:00: Αστέρας AKTΟR - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")

03/12/2025, 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)

03/12/2025, 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)

03/12/2025, 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")

04/12/2025, 17:00: Π.Ο.Τ. Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

Η βαθμολογία

ΟΦΗ 9 (7-1) Λεβαδειακός 9 (7-2) Άρης 9 (5-1) ΑΕΚ 9 (4-1) Βόλος 7 (10-7) ** Ολυμπιακός 6 (7-1) * Παναθηναϊκός 6 (3-1) * Κηφισιά 5 (4-3) Ατρόμητος 4 (6-5) Παναιτωλικός 3 (5-4) ΠΑΟΚ 3 (5-5) * Ηρακλής 3 (2-3) * Ελλάς Σύρου 3 (6-8) Μαρκό 1 (2-3) * Αστέρας AKTOR 1 (2-4) Καβάλα 1 (1-4) * ΑΕΛ Novibet 1 (3-4) Athens Kallithea 0 (1-4) Ηλιούπολη 0 (1-5) Αιγάλεω 0 (1-7)**

*Ματς λιγότερο

** Ματς περισσότερο