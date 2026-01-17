Άρης - Περιστέρι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ώρα κυπέλλου σήμερα για Άρη και Περιστέρι, καθώς οι δύο ομάδες (που θα αγωνίζονταν και για τη Stoiximan GBL, αλλά το ματς αναβλήθηκε) παίζουν για τα play in που θα δώσει ένα από τα εναπομείναντα εισιτήρια για το Final-8 της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση στο Αλεξάνδρειο θα αρχίζει στις 16:00 και θα μεταδιθεί ζωντανά από το Ertsports 3.

Ο άμεσος συνεργάτης του προπονητή του Άρη, Ιγκόρ Μίλιτσιτς, Χρήστος Χασανίδης, δήλωσε για τον αγώνα: «Θέλουμε την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου και για να την κατακτήσουμε, πρέπει να βγάλουμε στο παρκέ τον καλό εαυτό μας, με συγκέντρωση και πίστη στο πλάνο μας. Αντιμετωπίζουμε μία πολύ καλή ομάδα, η οποία στη διάρκεια της σεζόν έχει δείξει τις δυνατότητές της. Παίξαμε πρόσφατα με το Περιστέρι και δε θέλουμε να επαναληφθεί ένα ντέρμπι ως το τέλος. Για να κερδίσουμε αύριο, πρέπει να είμαστε «φίζικαλ» στην άμυνα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και να βελτιωθούμε αρκετά στο κομμάτι των ριμπάουντ. Εάν κάνουμε αυτά, θα συνδυαστεί και με το γρήγορο παιχνίδι που επιδιώκουμε στο επιθετικό κομμάτι, γεγονός που θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα».

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξουμε κόντρα στον Άρη και κυρίως που έχουμε την ευκαιρία να προκριθούμε στην τελική φάση του κυπέλλου» δήλωσε ο Τζον Ιτούνας του Περιστερίου για την αναμέτρηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και συμπλήρωσε: «Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Να παρουσιαστούμε δυνατοί στην άμυνα και να τρέξουμε στο ανοικτό γήπεδο. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να κερδίσουμε».

Κύπελλο - Play in

Άρης - Περιστέρι (17/1, 16:00)

Ηρακλής - Κολοσσός (28/1, 16:00)

Μύκονος - Καρδίτσα (2/2, 14:00)

Προμηθέας - Μαρούσι (4/2, 18:00)