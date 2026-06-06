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Άρης: Πώς έπεισε τον Λίντελ και το συμβόλαιο του εκατομμυρίου

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος σε συνδυασμό με την παροχή υψηλότερων απολαβών ήταν τα δύο βασικά χαρτιά που ακούμπησε ο Άρης στο τραπέζι κι έπεισαν τον Ι Τζέι Λιντέλ.

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Τζέι Λιντέλ
Ο Τζέι Λιντέλ με τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς | YouTube/ZH Highlights
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Σε κάθε έκφανση του αυστηρού επαγγελματισμού κυριαρχεί το δόγμα του... money talks.

Κι όμως, τα λεφτά δεν είναι το παν στη ζωή έστω κι αν οι κανόνες τα τοποθετούν στην κορυφή της πυραμίδας των κριτηρίων. Στην περίπτωση του Ι Τζέι Λιντέλ προφανώς η οικονομική προσφορά του Άρη είχε τη σημασία της, μέτρησε περισσότερο όμως ο αγωνιστικός ρόλος και δη, ο πρωταγωνιστικός. 

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