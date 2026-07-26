Η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια το λάθος στο όνομά της

Η Όπρα Γουίνφρεϊ έχει γράψει ιστορία στην τηλεόραση για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες με το όνομά της να είναι γνωστό όχι μόνο στο τηλεοπτικό κοινό της Αμερικής, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.

Μάλιστα, είναι από τις λίγες celebrities που και μόνο με το μικρό της όνομα να την πεις, ο άλλος καταλαβαίνει ποια εννοείς χωρίς να χρειάζεται το επίθετο.

Να όμως που τελικά αποδεικνύεται ότι δεν ξέρουμε σωστά το όνομά της, ενώ ούτε η ίδια η Γουίνφρεϊ δεν το χρησιμοποιούσε σωστά μέχρι την ηλικία των 20 ετών.

Μιλώντας στο podcast «Baby, This is Keke Palmer», η παρουσιάστρια ανέφερε πως το πραγματικό όνομα της Όπρα είναι Όρπα, βιβλικό όνομα από την Παλαιά Διαθήκη, ενώ ρώτησε τη Γουίνφρεϊ πώς προέκυψε το Όπρα.

Η απάντηση είναι πολύ πιο απλή απ'ότι θα φανταζόταν κανείς: όλος ο κόσμος όταν ήταν μικρή την έλεγε κατά λάθος Όπρα επειδή είναι πιο εύκολο να το προφέρεις με αποτέλεσμα να μπερδευτεί μέχρι και η ίδια αφού από μικρή άκουγε να τη λένε Όπρα και να νομίζει ότι αυτό είναι το κανονικό της όνομα.

Έπρεπε να φτάσει 20 ετών για να δει και η ίδια το όνομά της σωστά στο πιστοποιητικό γέννησής της, αλλά πλέον ήταν αργά για να κάνει κάτι.

Όταν δε το όνομά της μεταφράστηκε και σε άλλες γλώσσες ως Όπρα, το «παντρεύτηκε» για μια ζωή και έτσι η σήμερα 72χρονη Όπρα - ή μάλλον πιο σωστά Όρπα - Γουίνφρεϊ το χρησιμοποιεί για περισσότερα από 50 χρόνια.