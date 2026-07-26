Η Σάρον Στόουν έκοψε για έναν μήνα τη μαριχουάνα και δηλώνει άρρωστη

Η Σάρον Στόουν δήλωσε ότι ένιωθε άρρωστη για ένα μήνα όταν έκοψε την κάνναβη, ενώ ο γιατρός της τής τόνιζε ότι υπήρχαν «άνθρωποι που πέθαιναν στα επείγοντα» από τη χρήση της.

Η εντυπωσιακή σταρ του Χόλιγουντ που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο χάρη στην ταινία «Βασικό Ένστικτο» είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο το 2001 και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με τις πιθανότητες επιβίωσής της στο περίπου 1%, όπως έχει δηλώσει η ίδια, ενώ για έναν μήνα οι γιατροί δεν ήξεραν αν θα τα κατάφερνε.

Όταν δε αποφάσισε να διακόψει τα φάρμακα που έπαιρνε για το εγκεφαλικό της, αυτό αποδείχθηκε μια πολύ επίπονη διαδικασία.

«Διέκοψα ένα από τα φάρμακά μου που έπαιρνα για το εγκεφαλικό μου τον περασμένο Σεπτέμβριο και είπαν ότι δεν μπορούσα ποτέ να το διακόψω. Σκέφτηκα, "Θα το διακόψω", και ήταν σαν να διακόπτω την ηρωίνη», δήλωσε η Σάρον Στόουν στο Variety.

«Ήμουν χάλια για 4,5 μήνες. Σκεφτόμουν απλώς, "Θέλω πίσω τη ζωή μου". Είχα κόψει τα περισσότερα φάρμακα όλα αυτά τα χρόνια που μου είχαν δώσει. Αλλά σκέφτηκα, "Θέλω μια ζωή χωρίς φάρμακα".»

Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να κόψω και τα άλλες ναρκωτικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της κάνναβης, αλλά αυτό την έκανε να νιώθει «αρκετά άρρωστη για ένα μήνα».

«Όταν συνήλθα αποφάσισα ότι θα κόψω το κάπνισμα κάνναβης και επειδή νομίζω ότι τώρα βάζουν τόσα πολλά πράγματα μέσα - πραγματικά το κάνουν - όταν σταμάτησα να καπνίζω κάνναβη, αρρώστησα κι εγώ» εξήγησε στη συνέχεια.

«Πήγα στον νευρολόγο μου και μου είπε: "Σάρον, έχω ανθρώπους στα επείγοντα που πεθαίνουν από μαριχουάνα"», δήλωσε.

Όπως έχει εξηγήσει ο Dr. Chris Tuell, κλινικός διευθυντής στο Κέντρο Απεξάρτησης Λίντνερ στο Σινσινάτι, τα προϊόντα κάνναβης που πωλούνται σήμερα είναι διαφορετικά από αυτά του παρελθόντος και περιέχουν πολύ περισσότερη THC, την κύρια ψυχοδραστική ένωση στην κάνναβη.

Τη δεκαετία του '80 τα επίπεδα THC στην κάνναβη ήταν συνήθως μεταξύ 3% και 5%, ερνώ σήμερα μπορούν να φτάσουν έως και 30%.

Χρειάζονται περίπου 20 λεπτά για να απορροφηθεί πλήρως η THC από το αίμα και από εκεί μπορεί να αρχίσει να επηρεάζει τον τρόπο που αισθάνεται ένα άτομο και είτε να το κάνει να νιώθει ευφορία είτε άγχος και πανικό ή ακόμα και να του δημιουργήσει αίσθημα πείνας.