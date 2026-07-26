Η Μαριάντα Πιερίδη εξομολογήθηκε ότι το κεφάλαιο γάμος έχει κλείσει για την ίδια, σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ, ενώ δεν έκρυψε πως ο σύντροφός της δεν θέλει να μοιράζεται πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση τους.

«Το κεφάλαιο γάμος έκλεισε οριστικά για μένα. Η επόμενη νύφη στην οικογένεια θα είναι η σύζυγος του γιου μου», δήλωσε η γνωστή τραγουδίστρια.

Εξήγησε δε ότι «με τον πατέρα του γιου μου, Νέστορα Φωτιάδη αυτό που έχουμε κοινό είναι ότι κάνουμε ό,τι θέλει ο Νικόλας. Αν θέλει να πάει διακοπές μαζί μου, έτσι θα γίνει. Αν η επιθυμία του είναι να πάει με τον μπαμπά του, επίσης αυτό θα κάνει.

Στον γιο μου έχω πει "θα κάνεις ό,τι θέλεις, αγόρι μου". O Νικόλας μεγάλωσε και αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Συζητάμε, καταλαβαίνει και κρατάει και εκείνος τις ισορροπίες του».

Όσον αφορά τον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου, η Μαριάντα Πιερίδη είπε ότι «είμαστε καλά και οι δυο σε αυτή τη σχέση. Θέλουμε εξίσου την ηρεμία μας. O Πάνος είναι πολύ χαμηλών τόνων και δεν του αρέσει γενικά να μοιράζομαι πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση μας».