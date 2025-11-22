Άρης - Προμηθέας 96-80: Εύκολη νίκη για τους Θεσσαλονικείς

Ο Άρης κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ φτάνοντας σε μια άνετη νίκη (96-80) επί του Προμηθέα στο «Nick Galis Hall», για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL με πρωταγωνιστές τους Αμίν Νουά και Τζέικομπ Φόρεστερ. Θετικός στο ντεμπούτο του ο Ντανίλο Άντζουσιτς.
Παίζοντας σε υψηλό ρυθμό και έχοντας επιθετική πολυφωνία (επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων) ο Άρης κυριάρχησε απόλυτα (96-80) του Προμηθέα στο «Nick Galis Hall» για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
