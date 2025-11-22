Μενού

Άρης - Προμηθέας 96-80: Εύκολη νίκη για τους Θεσσαλονικείς

Με σκορ 96-80 ολοκληρώθηκε ο αγώνας Άρης - Προμηθέας, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να πετυχαίνει εύκολη νίκη.

Reader symbol
Newsroom
Άρης
Άρης | Eurokinissi / Νίκος Σιμόπουλος
  • Α-
  • Α+

Ο Άρης κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ φτάνοντας σε μια άνετη νίκη (96-80) επί του Προμηθέα στο «Nick Galis Hall», για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL με πρωταγωνιστές τους Αμίν Νουά και Τζέικομπ Φόρεστερ. Θετικός στο ντεμπούτο του ο Ντανίλο Άντζουσιτς.

Παίζοντας σε υψηλό ρυθμό και έχοντας επιθετική πολυφωνία (επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων) ο Άρης κυριάρχησε απόλυτα (96-80) του Προμηθέα στο «Nick Galis Hall» για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ