Άρης - Προμηθέας LIVE για την 8η αγωνιστική στο μπάσκετ

Με την αναμέτρηση στο Αλεξάνδρειο του Άρη με τον Προμηθέα συνεχίζεται η 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Άρης - Προμηθέας LIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Άρης - Προμηθέας Live Streaming
Άρης - Προμηθέας LIVE
Ο Άρης μετά το αρχικό 0-3, ακολούθησε μία εναλλαγή αποτελεσμάτων έχοντας εναλλάξ νίκη και ήττα. Έτσι βρίσκεται στο 2-5 έχοντας κερδίσει μόνο το ένα (Μύκονος) από τα τρία εντός έδρας παιχνίδια του.
Ο Προμηθέας Πάτρας προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό, στον αγώνα ωστόσο που τον έκανε τη 13η ομάδα σε αγώνες στη Stoiximan GBL. Φτάνοντας τα 273, η αχαϊκή ομάδα προσπέρασε το Ρέθυμνο Cretan Kings. Ανάλογη αξία όμως θα έχει και το αυριανό παιχνίδι αφού με αυτό θα ξεπεράσει και τον Γ.Σ. Λάρισας, ανεβαίνοντας στη 12η θέση της λίστας.
- Άναυδοι έμειναν στο πλατό με τη δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο: «Τα είπα όλα στον Ευαγγελάτο», είπε και έφυγε
- Έρευνα ΑΑΔΕ για Σπύρο Μαρτίκα: Πού βρήκε τα 720.00 ευρώ που τα «επένδυσε» στο κύκλωμα
- Το δηλητηριώδες μανιτάρι που ξεγελά τους άπειρους συλλέκτες - «Πάνω από το 95% των θανατηφόρων δηλητηριάσεων οφείλονται σε αυτό»
- Τσιμιτσέλης: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού - Δεν θα πήγαινα καλεσμένος στο Real View»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.