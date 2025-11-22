Άρης - Προμηθέας LIVE για την 8η αγωνιστική στο μπάσκετ

Με την αναμέτρηση στο Αλεξάνδρειο του Άρη με τον Προμηθέα συνεχίζεται η 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Άρης - Προμηθέας LIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Άρης μετά το αρχικό 0-3, ακολούθησε μία εναλλαγή αποτελεσμάτων έχοντας εναλλάξ νίκη και ήττα. Έτσι βρίσκεται στο 2-5 έχοντας κερδίσει μόνο το ένα (Μύκονος) από τα τρία εντός έδρας παιχνίδια του.

Ο Προμηθέας Πάτρας προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό, στον αγώνα ωστόσο που τον έκανε τη 13η ομάδα σε αγώνες στη Stoiximan GBL. Φτάνοντας τα 273, η αχαϊκή ομάδα προσπέρασε το Ρέθυμνο Cretan Kings. Ανάλογη αξία όμως θα έχει και το αυριανό παιχνίδι αφού με αυτό θα ξεπεράσει και τον Γ.Σ. Λάρισας, ανεβαίνοντας στη 12η θέση της λίστας.