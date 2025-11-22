Άρης - Προμηθέας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης υποδέχεται στο Nick Galis Hall τoν Προμηθέα Πατρών σήμερα (22/11) για την 8η αγωνιστική της Basket League με τζάμπολ στις 18:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Οι «κίτρινοι» παρότι ηττήθηκαν στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό την περασμένη αγωνιστική, έδειξαν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο προς το καλύτερο ενώ μεσοβδόμαδα σημείωσαν μεγάλη νίκη στη Λιθουανία επί της Νεπτούνας με 87-93 για την 8η αγωνιστική του Eurocup.

Στην ομάδα του Μίλιτσιτς ενσωματώθηκε και το νέο απόκτημα, ο Σέρβος γκαρντ Ντανίλο Άντζουσιτς και μένει να γίνει γνωστό αν θα δηλωθεί στην εξάδα των ξένων του Άρη.

Η ομάδα της Πάτρας ηττήθηκε την περασμένη αγωνιστική εντός έδρας από τον Ολυμπιακό με 64-88 και βρίσκεται στην 5η θέση με 10 βαθμούς, έναν περισσότερο από τον Άρη.