Άρης: Πυροδοτεί βόμβα με Κεμ Μπιρτς

Ο Άρης συνεχίζει τη μεταγραφική του αντεπίθεση με σπουδαίες κινήσεις καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «κίτρινοι» βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Κεμ Μπιρτς ο οποίος φέτος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Φενέρμπαχτσέ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «κίτρινοι» έχουν συμφωνήσει – σε προφορικό επίπεδο – με τον Καναδό σέντερ και απομένει η διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών για την απόκτησή του.
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