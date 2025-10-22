Μενού

Άρης: Σοκ με Καντεβέρε - Yπέστη ρήξη μηνίσκου

Ατύχημα για τον ποδοσφαιριστή.

Καντεβέρε
O Τίνο Καντεβέρε | EUROKINISSI
Ο επιθετικός του Άρη, Τίνο Καντεβέρε, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Η ενημέρωση του Άρη:

